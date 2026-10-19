Je hebt via het formulier 'Opgaaf werkelijk rendement' doorgegeven wat je spaargeld en beleggingen in 2022 of 2023 echt opbrachten. Een medewerker van de Belastingdienst heeft je per brief of telefoon laten weten dat dit in je definitieve aanslag terechtkomt. Heeft de aanslag die nu op de mat ligt een dagtekening van 16 oktober 2026 of later? Dan is die waarschijnlijk te hoog. De Belastingdienst geeft toe dat je formulier niet op tijd is verwerkt.

Volgens De Dagelijkse Standaard maakte de fiscus de fout op donderdag 15 oktober om 17.30 uur bekend, in een officiële verstoringsmelding over box 3. De Belastingdienst biedt excuses aan, meldt Fiscaal Vanmorgen. Hoeveel mensen getroffen zijn, zegt de dienst niet.

Je doorgegeven rendement is niet meegeteld

Met de opgaaf werkelijk rendement geef je door wat je vermogen echt heeft opgeleverd. De Belastingdienst kan daar dan rekening mee houden bij de belasting in box 3. Volgens De Dagelijkse Standaard is bij deze aanslagen het eerder doorgegeven rendement op spaargeld, beleggingen en andere bezittingen buiten beschouwing gebleven.

Daar zit het geldverlies. Leverde je vermogen in werkelijkheid minder op dan het box 3-inkomen waarmee de fiscus rekende, dan staat er nu een te hoog bedrag op je aanslag. Voor wie in die jaren vooral spaarde, bij een lage rente, kan dat verschil oplopen. Bij grotere saldi of fiscale partners gaat het volgens Financial Life Plan al snel om flinke bedragen.

Er is niets mis met je aangifte. Het formulier is gewoon blijven liggen.

Alleen wie een toezegging kreeg, valt eronder

Het gaat volgens de Belastingdienst om een duidelijk afgebakende groep. Je valt eronder als alle drie de punten hieronder op jou van toepassing zijn:

je hebt het formulier 'Opgaaf werkelijk rendement' over 2022 of 2023 ingestuurd;

je had daarover schriftelijk of telefonisch contact met een behandelaar van de Belastingdienst, en die zei dat de gegevens nog in de definitieve aanslag zouden worden verwerkt;

de definitieve aanslag over dat jaar heeft een dagtekening van 16 oktober 2026 of later.

Krijg je gewoon een definitieve aanslag over 2022 of 2023, dan val je daarmee niet automatisch onder deze fout, benadrukt Crypto Benelux. Het gaat ook nadrukkelijk niet om iedereen met vermogen in box 3.

Er komt vanzelf een nieuwe aanslag

De Belastingdienst gaat het formulier alsnog beoordelen en verwerken. Daarna krijg je een nieuwe aanslag over 2022 of 2023 met de uitkomst van die beoordeling, meldt Taxence. Zelf hoef je volgens de fiscus niets te doen.

Het doorgeven van je werkelijke rendement kan niet tegen je werken: je gaat daardoor niet meer belasting betalen dan eerder berekend, legt Knab uit. In het slechtste geval blijft het bedrag dus gelijk.

Een nieuwe fout in een herstel dat tot 2030 kan duren

De fout komt bovenop een herstel dat nu al traag verloopt. In een Kamerbrief van 30 juni schreef de staatssecretaris van Financiën dat de hersteloperatie box 3 naar verwachting tot 2030 doorloopt, meldde TaxLive. Pas sinds het voorjaar van 2026 kwam de verwerking op gang. Op dat moment waren er 804.411 formulieren over 2017 tot en met 2024 ingediend. Daarvan waren er 179.000 afgehandeld en 34.500 inhoudelijk verwerkt.

Wie een behandelaar aan de lijn kreeg, dacht dus voorop te lopen. Voor een deel van die mensen blijkt dat nu niet zo te zijn.

Wat je nu kunt doen