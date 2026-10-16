Verrassend: Limburg uitgeroepen tot slimste regio ter wereld

Limburg is door een internationale denktank uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld. Het Intelligent Community Forum (ICF) reikte de prijs uit aan Brightlands, de vier campussen in Limburg waar onderzoek wordt gedaan naar onder meer gezondheid, AI, duurzamere chemie en voedsel. De Brainportregio in Eindhoven won de titel in 2011.

Het ICF maakt jaarlijks een ranglijst van slimme gemeenschappen op basis van zaken als economie en sociale ontwikkeling. De jury prijst Limburg voor de samenwerking tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen via de Brightlands-campussen. Ook staan die volgens het ICF voor de economische transformatie die Limburg heeft doorgemaakt sinds de mijnsluitingen circa zestig jaar geleden.

Limburg stond in de finale met de regio's Assai (Brazilië), Bursa (Turkije), Hilliard (Verenigde Staten), Kingston (Canada), Las Rozas de Madrid (Spanje) en Yunlin (Taiwan).