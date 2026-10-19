Haalt het Belastingplan het niet, dan merk je dat aan de pomp. Je merkt het ook op je pensioenstrook en je loonstrook. Voor gepensioneerden pakt dat op papier zelfs gunstig uit. Voor werkenden is dat minder zeker, en in januari kan de strook van iedereen tijdelijk niet kloppen.

Ruim drie weken voor de stemming heeft het minderheidskabinet nog altijd geen meerderheid voor het pakket, schrijft Transport Online. PRO-leider Jesse Klaver nodigde premier Rob Jetten zondag uit om tijdens het herfstreces te onderhandelen. Volgens het ANP hekelt hij dat er nog altijd geen zicht is op een meerderheid voor dat pakket aan belastingen. Wat er dan met je tankbeurt gebeurt, lees je in ons stuk Haalt het Belastingplan het niet, dan betaal je vanaf 1 januari ruim €10 meer per volle tank benzine. Dit stuk gaat over je inkomen.

Het kabinet slaapwandelt een crisis in als het nu geen actie onderneemt. - Jesse Klaver, PRO (via NRC, aangehaald door Transport Online)

Zonder plan geldt gewoon de oude wet

Wat er gebeurt als een Belastingplan sneuvelt, legde het kabinet vorig jaar zelf uit, toen het CDA dat vroeg over het Belastingplan 2026. Komt het plan niet door de Eerste Kamer, dan geldt vanaf 1 januari de wet- en regelgeving zoals die luidt zonder de in het Belastingplan 2026 voorgestelde wijzigingen. Ook de amendementen treden dan niet in werking. Voor 2027 werkt dat net zo: alles wat in het plan staat, gaat dan niet door. Dat geldt voor de verlagingen en ook voor de verhogingen.

De belangrijkste daarvan is de vrijheidsbijdrage. Het kabinet wil de inflatiecorrectie in 2027 maar voor 48 procent toepassen. Zonder de maatregel zou de wettelijke inflatiecorrectie 2,6% zijn, schrijft Belastingsimulatie. Valt het plan, dan schuiven schijfgrenzen en heffingskortingen dus gewoon volledig mee met de prijzen. Hoe die correctie werkt, lees je in ons stuk Werk je of heb je pensioen? De grootste belastingverhoging van 2027 zit niet in het tarief, maar in grenzen die achterblijven

Gepensioneerden houden de €100

Voor AOW'ers valt de rekensom het duidelijkst uit. Volgens Belastinghelden stelt het kabinet voor de ouderenkorting met € 100 te verlagen. Omdat de korting eerst nog meestijgt met de inflatie, daalt het maximum per saldo van € 2.067 in 2026 naar € 1.993 in 2027. Zonder Belastingplan gaat die €100 er niet af. De korting groeit dan bovendien met de volle inflatiecorrectie mee, in plaats van met 48 procent ervan.

Ook de tariefsverhoging valt dan weg. Het tarief in de eerste schijf voor AOW'ers zou volgens het plan van 17,85 naar 18,33 procent gaan. Uit antwoorden van het kabinet die De Dagelijkse Standaard beschreef, blijkt wat dat samen scheelt. Zonder de tariefsverhoging, de vrijheidsbijdrage en de lagere ouderenkorting zouden gepensioneerden er 1,1 procent beter voor staan.

Voor gepensioneerden is een gesneuveld Belastingplan op papier eerder een meevaller dan een strop.

Werkenden verliezen ook iets

Voor wie werkt, ligt het ingewikkelder. Het plan verhoogt namelijk ook de arbeidskorting. Die gaat op alle knikpunten met € 173 omhoog. Dat is het belangrijkste onderdeel van het koopkrachtpakket van € 1,5 miljard. Valt het plan, dan gaat die verhoging ook niet door.

Daardoor houden werkenden minder over aan een afgeblazen plan dan gepensioneerden. Zonder de drie lastenverzwaringen zouden werkenden er volgens De Dagelijkse Standaard 0,6 procent beter voor staan, onder meer omdat tegenover hun lastenverzwaring een hogere arbeidskorting staat. Hoe het voor jou uitpakt, hangt af van je inkomen: wat je wint aan volledige inflatiecorrectie, verlies je deels weer aan de arbeidskorting.

Je januaristrook kan dan niet kloppen

Hier zit het addertje. De Belastingdienst publiceert de tabellen doorgaans in december, schrijft Salaris-informatie. De Eerste Kamer stemt meestal half december. Vorig jaar schreef het kabinet dat op het moment van die stemming alle uiterste data voor parameterwijzigingen van de Belastingdienst en Douane dan zijn geweest.

Het kabinet waarschuwde toen ook voor de gevolgen. Stemt de Eerste Kamer tegen, dan hanteert de Belastingdienst op 1 januari bij veel belastingmiddelen de verkeerde tarieven. Daardoor betalen burgers en bedrijven mogelijk te veel of juist te weinig belasting. Dat moet de Belastingdienst daarna herstellen. Een plan dat pas in december sneuvelt, staat in januari dus mogelijk nog gewoon op je strook.

Wat sowieso niet verandert

Je AOW. Die hangt aan het minimumloon en staat niet in het Belastingplan. Volgens Nettomaandinkomen worden de bedragen die aan het minimumloon gekoppeld zijn, waaronder AOW en toeslagen, later vastgesteld.

Het minimumloon zelf. De minister van Sociale Zaken stelt het in oktober of november 2026 vast via een ministeriële regeling, schrijft NettoNu.

De tijdelijke accijnskorting op brandstof loopt af. Zonder plan wordt tanken per 1 januari duurder.

Wat je nu kunt doen