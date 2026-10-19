In januari kijk je naar je loonstrook of pensioenstrook en zie je dat het belastingtarief maar een fractie hoger is. Dat valt mee, denk je. Toch zit het grootste deel van de rekening ergens anders: in de schijfgrenzen en heffingskortingen. Die stijgen minder hard mee met de prijzen dan normaal.

Klaver wil deze week onderhandelen met Jetten over belastingplan. Hier lees je wat het mechanisme met je netto doet. Over die stille verhoging gaat het nu in Den Haag. PRO-leider Jesse Klaver wil deze week, tijdens het herfstreces, met premier Rob Jetten onderhandelen over het Belastingplan, meldt TPO op basis van NRC en ANP. Volgens NRC betalen werkenden in de huidige versie van het plan de komende jaren tot 8 miljard euro per jaar extra inkomstenbelasting. Klaver noemt het schrappen of aanpassen daarvan een harde voorwaarde voor steun van PRO en Volt. Over de uitnodiging zelf schreven we al in. Hier lees je wat het mechanisme met je netto doet.

‘Een lastenverzwaring van 8 miljard voor gewone mensen is voor ons onacceptabel.’ - Jesse Klaver, PRO, volgens TPO

Zo werkt de vrijheidsbijdrage

Normaal schuiven schijfgrenzen en heffingskortingen elk jaar mee met de inflatie. Zo betaal je niet meer belasting alleen omdat de prijzen stegen. Voor 2027 zou die correctie 2,6 procent zijn, schrijft Kennisdomein op basis van het ministerie. Het kabinet past daar maar 48 procent van toe, waardoor de meeste bedragen zo'n 1,25 procent omhoog gaan. Het kabinet noemt dat de vrijheidsbijdrage, omdat het geld naar defensie gaat.

Het effect is eenvoudig, legde Accountancy Vanmorgen na Prinsjesdag uit: stijgt je loon door de inflatie en blijven de grenzen achter, dan valt een groter deel van je inkomen in een hogere schijf. Volgens het ministerie levert de vrijheidsbijdrage van burgers in 2027 € 1,5 miljard op. Specialist Holdwise schrijft dat dit structureel oploopt naar € 3,4 miljard.

Er hoeft geen tarief omhoog om meer belasting te betalen. Het is genoeg dat de grens niet meer meeloopt.

Waar die 8 miljard vandaan komt

De vrijheidsbijdrage is niet het hele bedrag. Volgens EenVandaag gaat het volgend jaar om een lastenverzwaring van 3,9 miljard euro, die daarna oploopt tot bijna 8 miljard. De omroep schrijft dat de overheid dat geld grotendeels ophaalt via de grenzen die minder hard stijgen.

Daarnaast stijgen er wel degelijk twee tarieven. Het tarief van de eerste schijf gaat van 35,75 naar 36,23 procent, dat van de tweede schijf van 37,56 naar 38,16 procent. Het toptarief blijft 49,50 procent, aldus Belastinghelden . Volgens ABN AMRO was die tariefstijging bedoeld om de geplande halvering van het eigen risico te betalen. Toch bleef de verhoging staan.

Bedrijven betalen ook mee, via een hogere Aof-premie. Volgens Salaris Vanmorgen deelt het kabinet de inschatting van het CPB en de Raad van State dat die premie op termijn voor driekwart bij werknemers terechtkomt, via lagere lonen.

Rekenvoorbeeld: je werkt en bent 60-plus

Neem de algemene heffingskorting. Die gaat volgens het plan van maximaal € 3.115 naar € 3.154. Bij een volledige correctie van 2,6 procent was dat volgens onze eigen berekening ongeveer € 3.196 geworden. Wie het maximum krijgt, loopt zo'n € 42 mis. Hoeveel jij krijgt, hangt af van je inkomen.

Dan de grens van de eerste schijf. Die komt uit op € 39.247. Zonder de ingreep was die volgens Kennisdomein € 39.641 geworden. Verdien je meer, dan valt € 394 van je inkomen in het hogere tarief van de tweede schijf. Dat scheelt volgens onze berekening zo'n € 8. Per post klein, maar het telt op. Daar staat tegenover dat de arbeidskorting stijgt van maximaal € 5.685 naar € 5.929.

Rekenvoorbeeld: je hebt AOW en pensioen

Gepensioneerden hebben niets aan de hogere arbeidskorting. Wel ook voor hen schuiven de schijven en kortingen maar deels mee. Het tarief in de eerste schijf voor AOW 'ers gaat van 17,85 naar 18,33 procent, meldt Nettomaandinkomen. De ouderenkorting daalt van maximaal € 2.067 naar € 1.993.

Wat er verandert als PRO zijn zin krijgt

PRO wil niet alleen de vrijheidsbijdrage schrappen, maar ook de bredere lastenverzwaring voor werkenden van bijna 8 miljard euro terugdraaien, schreef Accountancy Vanmorgen op 13 oktober. Volgens Kamerlid Luc Stultiens moeten de hoogste inkomens en grote vervuilers daarvoor meer gaan betalen. Ook rechtse oppositiepartijen willen de vrijheidsbijdrage van tafel, maar ze verschillen sterk van mening over hoe het gat dan gedicht moet worden.

Gaat de vrijheidsbijdrage eruit, dan zouden grenzen en kortingen weer de volledige inflatiecorrectie volgen. Hoeveel PRO wil terugdraaien en aan welke knoppen de partij wil draaien, zegt Klaver niet, meldt het Reformatorisch Dagblad op basis van ANP. Een woordvoerder van Jetten laat weten dat er binnenkort nieuwe gesprekken met de oppositie worden gepland. Het debat gaat op 26 oktober verder, de stemming in de Tweede Kamer staat voor 12 november gepland.

Wat je nu kunt doen