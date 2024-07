Verkeer rond Amsterdam staat voor derde dag op rij vast

AMSTERDAM (ANP) - Het is de derde dag op rij dat het verkeer vaststaat op de wegen rond Amsterdam. Door werkzaamheden op de A10 en een ongeluk bij knooppunt De Nieuwe Meer stond er rond 17.00 uur zo'n 35 kilometer file. Ook op de A9 is het druk. Weggebruikers moeten rekening houden met een uur vertraging.

"Het is bijna niet opvallend meer, maar het staat weer vast", aldus een woordvoerder van de ANWB. "De verwachting is, net als de afgelopen dagen, dat de file rond 19.00 uur langzaam wegebt." Bij De Nieuwe Meer moesten drie rijstroken worden afgesloten door een ongeluk.

Dinsdag klaagde de gemeente Diemen over de grote verkeersdrukte in de gemeente door de werkzaamheden aan de A10. Door het vele sluipverkeer is in Diemen sprake van een "verkeersinfarct", met veel overlast tot gevolg.