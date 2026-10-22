Versterking Frontex baart deel Europarlementariërs grote zorgen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie presenteert komende week haar nieuwe voorstel voor versterking van de EU-grensbewakingsdienst Frontex. De Groenen maken zich grote zorgen over wat er tot nu toe over bekend is, onder wie de Nederlandse Europarlementariër Tineke Strik (PRO). Zij waarschuwt op voorhand voor de schending van het EU-recht en de mensenrechten als Frontex een stevigere rol krijgt bij het uitzetten van afgewezen asielzoekers naar landen buiten de EU.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kondigde de versterking van Frontex een maand geleden aan. In een recente brief aan de EU-regeringsleiders schreef de politica dat ze Frontex zodanig wil uitbreiden dat het over "de schaal, de middelen en de wendbaarheid beschikt om de lidstaten te ondersteunen waar en wanneer dat nodig is". Frontex moet tevens helpen bij de terugkeer van afgewezen asielzoekers, ook vanuit niet-EU-landen, wil Von der Leyen.

Strik vreest bij dat laatste voor schendingen van het EU-recht.

"Frontex komt bij terugkeeroperaties onder bevel te staan van autoriteiten uit derde landen, die onder een volledig ander juridisch kader vallen, terwijl Frontex tegelijkertijd aan EU-normen moet voldoen", zei Strik donderdag. Ook wordt het volgens haar lastiger om Frontex ter verantwoording te roepen als dergelijke schendingen zich voordoen.

De Groenen zijn ook bang dat Frontex een belangrijke rol krijgt in de terugkeercentra voor afgewezen asielzoekers in landen buiten de EU, waar onder meer Nederland aan werkt. Ze vreest dat EU-landen hun verantwoordelijkheid over de uitgezette asielzoekers in handen van Frontex gaan leggen en zich er verder van afkeren.