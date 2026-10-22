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Ploeg Evenepoel ziet kans op eindzege in komende Tour de France

Sport
door anp
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PARIJS (ANP/BELGA) - Wielerploeg Red Bull-Bora-hansgrohe ziet door het hoge aantal tijdritkilometers veel kansen voor de Belgische renner Remco Evenepoel in de komende Tour de France. Ook zijn er maar drie aankomsten bergop, wat ook in het voordeel van de nummer 2 van afgelopen editie zou moeten zijn. "Over het geheel genomen is het een parcours dat onze sterke punten benadrukt en ons alle reden geeft om voor de gele trui te gaan", reageerde sportief manager Zak Dempster.
"De lange tijdrit aan het einde van die eerste week biedt ons een geweldige kans om al vroeg een statement te maken. Dit zou wel eens cruciaal kunnen zijn met het oog op de Alpen in de tweede week", zei Dempster.
"De tweede tijdrit is een ander hoogtepunt van dit parcours. We zijn blij met de terugkeer van meer individuele tijdritkilometers, want dit voegt een extra dimensie toe aan de wedstrijd en maakt de strijd om de gele trui nog opener en spannender." Het aantal individuele tijdritkilometers is het hoogst sinds 2012.
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