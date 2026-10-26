Psychologen lazen 200 datingprofielen van Match.com en Coffee Meets
Bagel. In ongeveer 1 procent stond een zin waarin de schrijver zegt dat
hij de ander wil leren kennen. Precies zo’n zin vonden lezers in een
proef het aantrekkelijkst.
Het onderzoek
is van Juliana Schroeder van de Universiteit van
Californië in Berkeley en Ayelet Fishbach van de Universiteit van
Chicago. Het verscheen in 2024 in het Journal of
Experimental Social Psychology
. Gedragsanalist Wendy Patrick bracht
het in september opnieuw onder de aandacht in Psychology Today.
Een profiel over de
ander scoort hoger
De onderzoekers lieten 69 mensen een datingprofiel schrijven. De ene
groep moest een profiel maken om de ideale partner te leren kennen, de
tweede een profiel waarmee die partner hen leert kennen. Een derde groep
kreeg geen opdracht.
Daarna beoordeelden 251 mensen de profielen op een schaal van 1 tot
7: hoe aantrekkelijk zou een mogelijke partner dit vinden, en zou die
contact willen? Profielen gericht op de ander kregen gemiddeld 3,94.
Profielen over de schrijver zelf kwamen op 3,66, nauwelijks hoger dan de
profielen zonder opdracht (3,62).
Het verschil is klein. In een vervolgproef verschilden twee profielen
in één zin, en ook daar won de ander. “Ik wil iemand die me begrijpt en
altijd naast me staat” verloor het van “Ik wil jou begrijpen en altijd
naast je staan.”
“Als je zegt dat je samen wilt groeien en er voor de ander wilt zijn,
is dat aantrekkelijker dan zeggen ‘ik wil iemand die er voor mij is’”,
zegt Fishbach tegen het blad Chicago Booth Review.
In cijfers
- 200 datingprofielen van Match.com en Coffee Meets Bagel gelezen
- gemiddeld 0,8 zin per profiel over zelf gekend willen worden
- 0,01 zin per profiel over de ander willen leren kennen
- 7 deelonderzoeken, met vrienden, familie, partners en daters
Waarom bijna
iedereen over zichzelf schrijft
Fishbach noemt een profiel “de basis van onszelf verkopen”. Mensen
zijn volgens haar sterk op zichzelf gericht.
“Het is makkelijker om op jezelf te letten. Maar als je wilt dat iemand je leuk vindt, moet je die ander ook kennen.”
De schrijvers willen vooral gekend worden. Dat verlangen hebben de
lezers ook, blijkt uit de andere deelonderzoeken. Bij vrienden, familie
en partners voorspelde het gevoel dat de ander je kent beter hoe
tevreden mensen over de relatie waren dan het gevoel dat je de ander
kent. WEL schreef in juli al over het
belangrijkste teken dat je relatie goed zit
.
“Mensen willen gekend worden, dus zoeken ze partners die hen kennen
en steunen”, zegt Schroeder tegen haar universiteit. Een profiel dat
belooft de ander te leren kennen, geeft de lezer dat gevoel.
“En wat zwaarder weegt, is hoe goed ik voel dat de ander mij kent.”
In een gesprek werkt het net zo. Over iemand die je nooit laat
uitpraten, schreef WEL eerder waarom
dat zelden narcisme is
.
Herschrijf één zin in je
profiel
- Lees je profiel en zoek de zinnen over wat jij van een partner wilt:
iemand die luistert, je steunt of je begrijpt.
- Draai er één om. Van “Ik zoek iemand die naar me luistert” maak je
bijvoorbeeld “Ik ben benieuwd wat jou bezighoudt.”
- Laat de rest staan. In de vervolgproef veranderde die ene zin het
oordeel van de lezers al.
- Meen het. Gespeelde belangstelling prikt een ander op den duur door,
schrijft Patrick in Psychology
Today.
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