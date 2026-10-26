Psychologen lazen 200 datingprofielen van Match.com en Coffee Meets Bagel. In ongeveer 1 procent stond een zin waarin de schrijver zegt dat hij de ander wil leren kennen. Precies zo’n zin vonden lezers in een proef het aantrekkelijkst.

Het onderzoek is van Juliana Schroeder van de Universiteit van Californië in Berkeley en Ayelet Fishbach van de Universiteit van Chicago. Het verscheen in 2024 in het Journal of Experimental Social Psychology . Gedragsanalist Wendy Patrick bracht het in september opnieuw onder de aandacht in Psychology Today.

Een profiel over de ander scoort hoger

De onderzoekers lieten 69 mensen een datingprofiel schrijven. De ene groep moest een profiel maken om de ideale partner te leren kennen, de tweede een profiel waarmee die partner hen leert kennen. Een derde groep kreeg geen opdracht.

Daarna beoordeelden 251 mensen de profielen op een schaal van 1 tot 7: hoe aantrekkelijk zou een mogelijke partner dit vinden, en zou die contact willen? Profielen gericht op de ander kregen gemiddeld 3,94. Profielen over de schrijver zelf kwamen op 3,66, nauwelijks hoger dan de profielen zonder opdracht (3,62).

Het verschil is klein. In een vervolgproef verschilden twee profielen in één zin, en ook daar won de ander. “Ik wil iemand die me begrijpt en altijd naast me staat” verloor het van “Ik wil jou begrijpen en altijd naast je staan.”

“Als je zegt dat je samen wilt groeien en er voor de ander wilt zijn, is dat aantrekkelijker dan zeggen ‘ik wil iemand die er voor mij is’”, zegt Fishbach tegen het blad Chicago Booth Review.

In cijfers

200 datingprofielen van Match.com en Coffee Meets Bagel gelezen

gemiddeld 0,8 zin per profiel over zelf gekend willen worden

0,01 zin per profiel over de ander willen leren kennen

7 deelonderzoeken, met vrienden, familie, partners en daters

Waarom bijna iedereen over zichzelf schrijft

Fishbach noemt een profiel “de basis van onszelf verkopen”. Mensen zijn volgens haar sterk op zichzelf gericht.

“Het is makkelijker om op jezelf te letten. Maar als je wilt dat iemand je leuk vindt, moet je die ander ook kennen.”

De schrijvers willen vooral gekend worden. Dat verlangen hebben de lezers ook, blijkt uit de andere deelonderzoeken. Bij vrienden, familie en partners voorspelde het gevoel dat de ander je kent beter hoe tevreden mensen over de relatie waren dan het gevoel dat je de ander kent. WEL schreef in juli al over het belangrijkste teken dat je relatie goed zit

“Mensen willen gekend worden, dus zoeken ze partners die hen kennen en steunen”, zegt Schroeder tegen haar universiteit. Een profiel dat belooft de ander te leren kennen, geeft de lezer dat gevoel.

“En wat zwaarder weegt, is hoe goed ik voel dat de ander mij kent.”

In een gesprek werkt het net zo. Over iemand die je nooit laat uitpraten, schreef WEL eerder waarom dat zelden narcisme is

Herschrijf één zin in je profiel

Lees je profiel en zoek de zinnen over wat jij van een partner wilt: iemand die luistert, je steunt of je begrijpt. Draai er één om. Van “Ik zoek iemand die naar me luistert” maak je bijvoorbeeld “Ik ben benieuwd wat jou bezighoudt.” Laat de rest staan. In de vervolgproef veranderde die ene zin het oordeel van de lezers al. Meen het. Gespeelde belangstelling prikt een ander op den duur door, schrijft Patrick in Psychology Today.

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