Voetbalbond KNVB schrikt van geweld 'op mooie voetbalavond'

ZEIST (ANP) - De KNVB betreurt het dat de resultaten van de Nederlandse ploegen in de Europa League donderdagavond werden overschaduwd door het geweld in het centrum van Amsterdam. Fans van de Israëlische club Maccabi Tel Aviv, donderdag de tegenstander van Ajax in de Europa League, werden aangevallen.

"Ook wij zijn geschrokken van de beelden uit de Amsterdamse binnenstad van vannacht. Deze gewelddadigheden staan ver af van de mooie voetbalavond in de Johan Cruijff ArenA. Als voetbalgemeenschap veroordelen we geweld. We vertrouwen erop dat de autoriteiten de daders zullen pakken en straffen", schrijft de bond op sociale media. Eerder keurde de UEFA de acties in de hoofdstad ook al af. Die bond zegt rapporten en bewijs te gaan verzamelen.

Ajax won met 5-0 van de Israëlische topclub en was tevreden over het verloop in het stadion. Na de wedstrijd ging het mis in het centrum van de stad.

Donderdagavond kwamen ook FC Twente en AZ in actie in Europa.