Voorzitter Afrikaanse Unie eist bestand in oosten Congo

ADDIS ABEBA/KINSHASA (ANP/AFP) - De voorzitter van de Afrikaanse Unie, Moussa Faki Mahamat, heeft beklemtoond dat de strijdende partijen in Congo "verplicht zijn" een bestand na te leven. Afrikaanse leiders hebben afgelopen week tot een bestand opgeroepen en dat leek enkele dagen te werken. Maar de door Rwanda gesteunde rebellen van de groep M23 zijn in opmars en regeringstroepen lijken weer een zware nederlaag te lijden. M23 zou de luchthaven van de provinciehoofdstad Bukavu al vrijwel in handen hebben. Het voor de regeringstroepen belangrijke vliegveld ligt in Kavumu 25 kilometer ten noorden van Bukavu, de hoofdstad van de provincie Zuid-Kivu.

De hoofdstad van de provincie Noord-Kivu werd afgelopen maand door de M23 onder de voet gelopen. Beide steden liggen aan de Rwandese grens. De opmars van M23 in de delfstofrijke provincies van Congo verhoogt de spanning tussen landen in de regio. Komend weekend is de jaarlijkse top van de Afrikaanse Unie in Addis Abeba.