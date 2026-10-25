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Vuur autosloperij Zoetermeer onder controle

Samenleving
door anp
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ZOETERMEER (ANP) - De grote brand in een autosloperij aan de Bleiswijkseweg in Zoetermeer is onder controle, laat een woordvoerder van de brandweer weten. "Het vuur is nog niet uit, maar het breidt zich niet verder uit." De brand werd zondagochtend rond 06.50 uur gemeld. Vanwege de rook werd een NL-Alert verstuurd.
Vier mensen hebben rook ingeademd en zijn voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis, aldus de woordvoerder. De rook is inmiddels sterk afgenomen.
Het lijkt erop dat de brand heeft gewoed in sloopauto's. Bij de sloperij was in februari vorig jaar ook al brand.
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