tot en met 31 maart Vertrek je begin november met je eigen auto naar Spanje? Dan rijd je waarschijnlijk dwars door Frankrijk, en misschien door het Centraal Massief of langs de Pyreneeën. Daar geldt vanaf zondag 1 november weer de Franse bergwet, de Loi Montagne. In de aangewezen gemeenten moet je auto winterbanden hebben, of moet je sneeuwkettingen of sneeuwsokken bij je hebben. Dat geldt ook als de zon schijnt.

Je all-seasonbanden tellen daarbij niet altijd mee.

Op deze routes geldt de regel

De plicht geldt in zes berggebieden: de Alpen, het Centraal Massief, de Jura, de Pyreneeën, de Vogezen en Corsica, meldt de ANWB . Over het aantal departementen zijn de bronnen het niet eens. Nederlandse sites zoals die van Univé noemen er vaak 48. Recente Franse berichtgeving, onder meer van Le Blog Auto , heeft het over gemeenten in 34 departementen, die per departement door de prefect zijn aangewezen.

Voor overwinteraars is vooral de A75 van belang. Die snelweg loopt over 335 kilometer van Clermont-Ferrand naar Béziers, door de Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Cantal, Lozère en Aveyron. Een groot deel ligt hoger dan 800 meter. Volgens het Franse autoblad L'argus valt in de Cantal en de Lozère elke gemeente onder de regel. De Franse wegbeheerder voor het Centraal Massief schrijft dat de Loi Montagne in de hele Cantal winteruitrusting verplicht maakt. Ook in de Pyreneeën liggen aangewezen gemeenten, onder meer in de Pyrénées-Orientales en de Pyrénées-Atlantiques.

All-season? Zoek het bergje met de sneeuwvlok

Je kunt op twee manieren aan de regel voldoen. Je hebt vier winterbanden onder de auto, of je hebt kettingen of sneeuwsokken bij je voor minstens de twee aangedreven wielen. Sinds 1 november 2024 telt een band alleen als winterband als hij het 3PMSF-symbool heeft: een berg met drie toppen en een sneeuwvlok. Een band met alleen M+S erop is niet meer genoeg. Volgens Interpolis gaat dat ook op voor all-seasonbanden: zonder het symbool voldoen ze niet.

Daar heeft een groot deel van de Nederlanders mee te maken. Uit een onderzoek van Autoverzekering.nl van februari 2026 blijkt dat 48 procent van de automobilisten op all-seasonbanden rijdt, 18 procent op winterbanden en 19 procent in de winter op zomerbanden. Eén op de vijf rijdt dus zonder enige winterband door Frankrijk, tenzij er kettingen in de kofferbak liggen.

Krijg je een boete?

Nederlandse sites zoals die van Univé noemen een boete van €135. In de praktijk is die er nog niet. Volgens de Franse site Mobility Center is het besluit waarmee agenten kunnen beboeten zes jaar na de wet nog steeds niet verschenen. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dat in de Senaat erkend. Ook Sud Radio meldt dat er nog niet wordt beboet. De ANWB verwachtte vorig seizoen al geen boetes, maar sluit niet uit dat die later wel komen.

Een groter risico is je verzekering. Volgens Autoverzekering.nl moet je na een ongeluk zonder winterbanden mogelijk aantonen dat die banden geen rol speelden. Hetzelfde geldt als je zonder sneeuwkettingen rijdt waar die verplicht zijn. Ruim een op de acht automobilisten denkt ten onrechte dat schade in zo'n geval gewoon wordt vergoed.

Zo herken je de zone

Het begin van een zone staat aangegeven met een wit bord met rode rand en daarop een winterband, het bord B58. Vaak hangt er een onderbord onder met de periode van 1 november tot 31 maart. Het bord B59, met een zwarte rand en een streep, geeft het einde van de zone aan. Volgens Interpolis geldt de plicht niet zolang je op de hoofdroute blijft en geen bord ziet dat hem aangeeft.

Check dit voor vertrek

Kijk op de zijkant van je banden of het bergje met de sneeuwvlok (3PMSF) erop staat. Staat er alleen M+S, dan voldoe je niet.

Heb je geen winterbanden, leg dan sneeuwkettingen of sneeuwsokken in de kofferbak die passen bij je bandenmaat.

Ga je via de A75 door het Centraal Massief, reken er dan op dat je door een zone rijdt.

Ook met winterbanden kan een bord ter plekke kettingen verplicht maken, waarschuwt de ANWB-partner Sneeuwkettingenwinkel.nl.

Overwinter je langer in Spanje, kijk dan ook of je kenteken op tijd geregeld is. Lees daarvoor ons eerdere stuk "Een geldige APK, een lopende verzekering en de auto netjes voor de deur. Toch mag die auto vanaf woensdag 18 november niet meer op de openbare weg staan."