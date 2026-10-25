Zwarte puntjes in de kitrand van je douche? Dan helpt schrobben vaak niet meer

Je poetst, de kitrand ziet er even schoon uit en een week later zitten de zwarte puntjes er weer. Dat ligt niet aan je schoonmaakmiddel.

Kit is geen tegel. Schimmel blijft er niet alleen op zitten, maar groeit erin.

Erop of erin

Op een gladde tegel kun je schimmel gewoon weghalen. Bij kit, hout of gips zit de schimmel vaak helemaal ín het materiaal. Dan moet het materiaal eruit.

Begint de verkleuring net, probeer het dan eerst met een schimmelbestrijder die geschikt is voor kit. Blijven de puntjes zitten, of komen ze snel terug? Dan zit de schimmel in de kit en vervang je de kitrand.

Een kitrand die steeds zwart wordt, is geen schoonmaakprobleem maar een vochtprobleem.

Gebruik een toegestaan middel

Een toegestane schimmelbestrijder koop je gewoon in de supermarkt. Je herkent hem aan een code op de verpakking die begint met NL of EU, of eindigt op een N. Staat er geen gebruiksaanwijzing op, koop het middel dan niet.

Zelfgemaakte mengsels van soda, bleek of chloor zijn geen goed idee. Ze zijn niet toegelaten als bestrijdingsmiddel. En als je schoonmaakmiddelen mengt, kunnen er schadelijke gassen ontstaan.

Zo vervang je de kitrand

Maak de schimmel eerst vochtig. Dan komen er minder sporen in de lucht.

Snijd de oude kit aan beide kanten los en trek hem eruit. Schraap de resten weg, want nieuwe kit hecht slecht op oude.

Ontvet de naad en laat alles goed drogen.

Breng schimmelwerende sanitairkit aan en strijk die glad.

Laat de kit uitharden voordat je weer doucht. Op de verpakking staat hoe lang dat duurt, meestal een etmaal.

Zet tijdens de klus een raam open. Heb je gevoelige longen? Laat iemand anders het dan doen.

Huur je? Overleg dan eerst met je verhuurder voordat je de kit vervangt.

De echte oorzaak: vocht

Schimmel ontstaat door te veel vocht. Ventileer na het douchen tot de badkamer echt droog is. Zet de afzuiging op de hoogste stand en laat hem lang aanstaan, of zet een raam open.

Werkt je afzuiging wel? Houd er een velletje wc-papier bij. Wordt dat niet tegen het rooster gezogen, maak het ventiel dan schoon.

Zorg ook voor een kier van minimaal een centimeter onder de badkamerdeur. Anders kan er geen lucht naar binnen en werkt de afzuiging niet goed.

Waarom je het niet moet laten zitten

Schimmel kan zorgen voor keelpijn, niezen, hoesten, een verstopte neus en benauwdheid. Bij astma of allergie kunnen de klachten erger worden.

In de badkamer is het risico kleiner dan in de slaapkamer, omdat je er minder tijd doorbrengt. Maar schimmel maakt sporen, en die verspreiden zich door het huis.

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