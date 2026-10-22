Vier tot acht jaar na hun diploma verdienen hbo’ers met de best
betaalde studierichting €7,30 bruto per uur meer dan die met de slechtst
betaalde studierichting. Toch is de groep onderaan het vaakst tevreden met het werk:
afgestudeerden van een kunstopleiding.
Dat blijkt uit het rapport Loopbanen
van hbo-afgestudeerden in ontwikkeling
van het Researchcentrum
voor Onderwijs
en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University, dat in
september verscheen. De onderzoekers ondervroegen tussen oktober 2025 en
januari 2026 bijna 16.000 hbo’ers die eerder al de HBO-Monitor hadden
ingevuld, de jaarlijkse enquête onder afgestudeerden van ongeveer
anderhalf jaar.
Kunst
betaalt het minst en scoort het hoogst op tevredenheid
Over alle richtingen samen is 77 procent van de hbo’ers vier tot acht
jaar na het diploma tevreden of zeer tevreden met het werk. Anderhalf
jaar na het afstuderen was dat nog 72 procent. Ook per studierichting
neemt de tevredenheid in die jaren toe. Kunst
eindigt bovenaan.
Dat valt op, want kunst staat op bijna elke andere maatstaf onderaan.
Het mediane bruto uurloon is er €21,60, tegen €28,90 in het onderwijs.
Mediaan betekent dat de helft van de groep meer verdient en de helft
minder. Kunstafgestudeerden verdienen zo ruim 25 procent minder dan
afgestudeerden in het onderwijs.
Hoeveel procent van de kunstgroep precies tevreden is, staat alleen
in een grafiek in het rapport. De onderzoekers maten tevredenheid op een
schaal van één tot vijf; een vier of vijf telt als tevreden.
Zoveel verdien je per
hbo-richting
Het ROA geeft per brede studierichting het mediane bruto uurloon,
vier tot acht jaar na afstuderen. Omgerekend naar een bruto maandloon
geldt: uurloon × uren per week × 52 ÷ 12, afgerond op hele euro’s.
|Studierichting
|Bruto uurloon
|Per maand bij 32 uur
|Per maand bij 36 uur
|Per maand bij 40 uur
|Onderwijs
|€28,90
|€4.007
|€4.508
|€5.009
|Gezondheidszorg
|€28,60
|€3.966
|€4.462
|€4.957
|Bètatechniek
|€26,80
|€3.716
|€4.181
|€4.645
|Economie
|€26,20
|€3.633
|€4.087
|€4.541
|Hogere sociale studies
|€26,20
|€3.633
|€4.087
|€4.541
|Agro & food
|€24,80
|€3.439
|€3.869
|€4.299
|Kunst
|€21,60
|€2.995
|€3.370
|€3.744
Bij een werkweek van 40 uur scheelt het tussen onderwijs en kunst
ongeveer €1.265 bruto per maand. Kunst is de enige richting die dan
onder de €4.000 bruto blijft. WEL zette de
best betalende hbo-richtingen op een rij
toen het rapport
verscheen.
Je eerste loonstrook zegt
weinig
Anderhalf jaar na het diploma verdiende een hbo-bachelor in deze
groep mediaan €16,20 bruto per uur. Een paar jaar later is dat €26,50,
bijna 64 procent meer.
Kunstafgestudeerden groeien even hard mee. Hun uurloon ging van
€13,20 naar €21,60, ook een stijging van ongeveer 64 procent. De
achterstand ontstaat dus al bij de eerste baan.
Kunstenaars zitten vaker
zonder werk
Daar staat meer onzekerheid tegenover. Van de kunstafgestudeerden zat
37,1 procent sinds het diploma minstens vier maanden zonder werk. In het
onderwijs was dat 6,4 procent, in de zorg 7,3 procent. Bij kunst is de
werkloosheid vier tot acht jaar na afstuderen zelfs hoger dan na
anderhalf jaar, terwijl die over alle richtingen samen daalt van 3,2
naar 2,3 procent.
Bijna een op de drie kunstafgestudeerden, 31,2 procent, werkt buiten
de eigen of een verwante richting. Vooral in de kunst combineren
afgestudeerden meerdere banen en werkgevers tegelijk, schrijven de
onderzoekers.
Waarom het
maandbedrag een rekenvoorbeeld is
Het ROA meet het uurloon van de hoofdfunctie, de baan met de meeste
uren. Een kunstenaar met twee banen of een parttimer verdient per maand
dus anders dan de tabel laat zien. Hoeveel uren meer of minder per maand
opleveren, zie je ook in wat
het minimumloon oplevert bij 24, 32 of 40 uur
.
Het gaat bovendien om brede richtingen. Binnen economie of de zorg
lopen de salarissen per opleiding en beroep flink uiteen, en de cijfers
zijn medianen, geen garantie bij je diploma.
Zo zoek je de
cijfers van jouw opleiding op
- Kijk op Studiekeuze123
bij de opleiding zelf. Daar staan het geschatte startsalaris, hoe lang
het duurt om werk te vinden en hoe tevreden afgestudeerden na anderhalf
jaar zijn.
- Let op de gemiddelde werkweek. Bij de lerarenopleiding beeldende
kunst en vormgeving is dat volgens CBS-cijfers 29 uur, dus vergelijk een
maandloon altijd met het aantal uren.
- Vraag op een open dag hoeveel oud-studenten werken in het vak
waarvoor ze zijn opgeleid.
Meer weten?