Vier tot acht jaar na hun diploma verdienen hbo’ers met de best betaalde studierichting €7,30 bruto per uur meer dan die met de slechtst betaalde studierichting. Toch is de groep onderaan het vaakst tevreden met het werk: afgestudeerden van een kunstopleiding.

Dat blijkt uit het rapport Loopbanen van hbo-afgestudeerden in ontwikkeling van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University, dat in september verscheen. De onderzoekers ondervroegen tussen oktober 2025 en januari 2026 bijna 16.000 hbo’ers die eerder al de HBO-Monitor hadden ingevuld, de jaarlijkse enquête onder afgestudeerden van ongeveer anderhalf jaar.

Kunst betaalt het minst en scoort het hoogst op tevredenheid

Over alle richtingen samen is 77 procent van de hbo’ers vier tot acht jaar na het diploma tevreden of zeer tevreden met het werk. Anderhalf jaar na het afstuderen was dat nog 72 procent. Ook per studierichting neemt de tevredenheid in die jaren toe. Kunst eindigt bovenaan.

Dat valt op, want kunst staat op bijna elke andere maatstaf onderaan. Het mediane bruto uurloon is er €21,60, tegen €28,90 in het onderwijs. Mediaan betekent dat de helft van de groep meer verdient en de helft minder. Kunstafgestudeerden verdienen zo ruim 25 procent minder dan afgestudeerden in het onderwijs.

Hoeveel procent van de kunstgroep precies tevreden is, staat alleen in een grafiek in het rapport. De onderzoekers maten tevredenheid op een schaal van één tot vijf; een vier of vijf telt als tevreden.

Zoveel verdien je per hbo-richting

Het ROA geeft per brede studierichting het mediane bruto uurloon, vier tot acht jaar na afstuderen. Omgerekend naar een bruto maandloon geldt: uurloon × uren per week × 52 ÷ 12, afgerond op hele euro’s.

Studierichting Bruto uurloon Per maand bij 32 uur Per maand bij 36 uur Per maand bij 40 uur Onderwijs €28,90 €4.007 €4.508 €5.009 Gezondheidszorg €28,60 €3.966 €4.462 €4.957 Bètatechniek €26,80 €3.716 €4.181 €4.645 Economie €26,20 €3.633 €4.087 €4.541 Hogere sociale studies €26,20 €3.633 €4.087 €4.541 Agro & food €24,80 €3.439 €3.869 €4.299 Kunst €21,60 €2.995 €3.370 €3.744

Bij een werkweek van 40 uur scheelt het tussen onderwijs en kunst ongeveer €1.265 bruto per maand. Kunst is de enige richting die dan onder de €4.000 bruto blijft. WEL zette de best betalende hbo-richtingen op een rij toen het rapport verscheen.

Je eerste loonstrook zegt weinig

Anderhalf jaar na het diploma verdiende een hbo-bachelor in deze groep mediaan €16,20 bruto per uur. Een paar jaar later is dat €26,50, bijna 64 procent meer.

Kunstafgestudeerden groeien even hard mee. Hun uurloon ging van €13,20 naar €21,60, ook een stijging van ongeveer 64 procent. De achterstand ontstaat dus al bij de eerste baan.

Kunstenaars zitten vaker zonder werk

Daar staat meer onzekerheid tegenover. Van de kunstafgestudeerden zat 37,1 procent sinds het diploma minstens vier maanden zonder werk. In het onderwijs was dat 6,4 procent, in de zorg 7,3 procent. Bij kunst is de werkloosheid vier tot acht jaar na afstuderen zelfs hoger dan na anderhalf jaar, terwijl die over alle richtingen samen daalt van 3,2 naar 2,3 procent.

Bijna een op de drie kunstafgestudeerden, 31,2 procent, werkt buiten de eigen of een verwante richting. Vooral in de kunst combineren afgestudeerden meerdere banen en werkgevers tegelijk, schrijven de onderzoekers.

Waarom het maandbedrag een rekenvoorbeeld is

Het ROA meet het uurloon van de hoofdfunctie, de baan met de meeste uren. Een kunstenaar met twee banen of een parttimer verdient per maand dus anders dan de tabel laat zien. Hoeveel uren meer of minder per maand opleveren, zie je ook in wat het minimumloon oplevert bij 24, 32 of 40 uur

Het gaat bovendien om brede richtingen. Binnen economie of de zorg lopen de salarissen per opleiding en beroep flink uiteen, en de cijfers zijn medianen, geen garantie bij je diploma.

Zo zoek je de cijfers van jouw opleiding op

Kijk op Studiekeuze123 bij de opleiding zelf. Daar staan het geschatte startsalaris, hoe lang het duurt om werk te vinden en hoe tevreden afgestudeerden na anderhalf jaar zijn.

Let op de gemiddelde werkweek. Bij de lerarenopleiding beeldende kunst en vormgeving is dat volgens CBS-cijfers 29 uur, dus vergelijk een maandloon altijd met het aantal uren.

Vraag op een open dag hoeveel oud-studenten werken in het vak waarvoor ze zijn opgeleid.

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