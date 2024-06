Witte Huis ontkent betrokkenheid bij zaak tegen Assange

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Witte Huis was op geen enkele manier betrokken bij de zaak tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange, zegt een woordvoerder. De Australiër is woensdag op vrije voeten gekomen na een deal met de Verenigde Staten.

"Dit was een kwestie voor het ministerie van Justitie en zij zijn de enigen die erover kunnen spreken", zegt de woordvoerder over de zaak-Assange. Justitie in de VS beschuldigde hem van het stelen en publiceren van geheime documenten over de Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan. Daarbij zou hij de levens van Amerikaanse burgers in gevaar hebben gebracht.

De reacties op de vrijlating zijn in de Verenigde Staten gemengd. Onder anderen voormalig vicepresident Mike Pence vindt dat Assange vervolgd had moeten worden. Justitie heeft jarenlang geprobeerd Assange terecht te laten staan. Dat lukte niet omdat hij zich eerst zeven jaar schuilhield in de ambassade van Ecuador in Londen, totdat zijn asielstatus werd ingetrokken, en vervolgens jarenlang in een Londense gevangenis zijn uitlevering aan de VS probeerde te verhinderen.

Assange erkende woensdag voor een Amerikaanse rechtbank op het eilandje Saipan in de Grote Oceaan schuld aan een van de achttien aanklachten tegen hem. In ruil daarvoor werd hij veroordeeld tot 62 maanden celstraf, een straf die hij niet meer hoeft uit te zitten vanwege zijn even lang durende gevangenschap in Londen. Hij is na de zitting direct doorgereisd naar zijn thuisland Australië.