Zeeuwse Staten steunen verkoop kerncentrale: strik erom en klaar

MIDDELBURG (ANP) - De Statenfracties in de provincie Zeeland hebben hun steun uitgesproken voor de verkoop van de kerncentrale in Borssele aan de Staat. De partijen zijn opgelucht dat de provincie na het afstoten van Borssele straks geen financiële en andere risico's meer loopt. "Strik erom en klaar", zeiden de Statenleden Berend Boone (BBB) en Wim Kok (SGP).

De Staat wil de aandelen kopen van de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH). Die heeft een meerderheidsbelang van 70 procent in EPZ, de exploitant van de kerncentrale. Van de ZEH-aandelen is de helft in handen van de provincie. De andere 50 procent is vrijwel volledig in bezit van een aantal Zeeuwse gemeenten. Volgens de provincie betaalt de Staat 158,5 miljoen euro. En na de verkoop gaat de 1,1 miljard euro aan vermogen van ZEH naar de huidige aandeelhouders. De overige 30 procent aandelen van EPZ is eigendom van het Duitse energiebedrijf RWE, en dat blijft zo.

D66-fractievoorzitter Wouter Versluijs zei dat zijn partij altijd heeft gehamerd op verkoop. Wel vroeg hij zich af of de aandelen niet voor een hogere prijs verkocht hadden kunnen worden, nu de energieprijzen fors zijn gestegen. Om die reden heeft hij "licht gemengde gevoelens" over de verkoop.

'Grillige energiemarkt'

Boone wees erop dat het akkoord is gesloten toen de energieprijzen nog niet zo hoog waren. "Gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer." Het BBB-Statenlid zei dat hij blij is dat de provincie straks geen risico's meer loopt op de grillige energiemarkt. Ook Gerwi Temmink (PvdA-GroenLinks) zei dat hij "er niet zwaar aan tilt" dat de kerncentrale voor minder dan de marktwaarde wordt verkocht.

CDA-fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland noemde de verkoop van de aandelen een goede en logische stap. "We hebben met de kerncentrale goede tijden meegemaakt, maar door verliezen ook zwarte sneeuw gezien."

Borssele ging in 1973 in bedrijf en zou dat aanvankelijk tot 2033 blijven. Het Rijk wil de kerncentrale echter tot 2054 laten draaien als dat veilig kan. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Daniëlle de Clerck valt door de verkoop van de aandelen een belangrijk obstakel weg voor het langer openhouden van de centrale. Onder meer VVD en CDA zijn daarvan voorstander. "Dat is goed voor het nucleair onderhoud en de werkgelegenheid", zei Marianne Reinders-Stijnman (VVD).