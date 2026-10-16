Jan G. uit Overasselt blijft veertien dagen langer vastzitten

DEN BOSCH (ANP) - Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt in september, blijft veertien dagen langer vastzitten. Na zijn overlevering uit Duitsland werd hij voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch. Die besloot zijn voorarrest met veertien dagen te verlengen.

De 28-jarige G. werd op 18 september in Duitsland aangehouden op een parkeerplaats langs de A44 ter hoogte van de Duitse plaats Soest. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september gevonden in containers in de haven van het Franse Duinkerken.

In de nacht van 31 augustus op 1 september trok een grote groep gewapende mannen door Overasselt in Gelderland. Daar schoten zij een bewaker dood voor het huis van G. Ook raakten twee agenten gewond. De schutters hadden het gemunt op G., bleek ook later uit een dreigvideo. Ruim dertig mannen uit verschillende landen zijn hiervoor aangehouden.