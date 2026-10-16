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Karremans bezweert gepauzeerde projecten later weer te hervatten

Samenleving
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - Infraprojecten die deze vrijdag zijn uitgesteld, zullen later alsnog worden hervat, zei minister Vincent Karremans (Infrastructuur) op een persmoment bij de Calandbrug in Rotterdam. Hij weersprak dat van uitstel afstel komt. "De opgave die er lag voor die projecten is niet weg. Die zal op een gegeven moment weer worden opgepakt."
Onder meer de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand gaat voorlopig niet door. Die was nodig om doorgang te bieden aan grotere schepen. Ondernemers hadden zich daar al op voorbereid en zeiden tegen de NOS dat het uitstel getuigt van een onbetrouwbare overheid. "Ik denk dat je als overheid pas echt onbetrouwbaar bent als je het wegennet niet goed onderhoudt en er enorme verstoringen ontstaan", zei Karremans daarop.
Er gaat ook minder geld naar waterkwaliteit en de aanpak van droogte. Volgens Karremans gaat het veelal om regionale projecten waar het kabinet vooral geld op toelegde. Nu worden de waterschappen daar zelf verantwoordelijk voor.
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