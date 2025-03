Zelensky maakt geen excuses voor botsing met Trump

In een interview met Fox News heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky geen excuses gemaakt voor de botsing tussen hem en president Donald Trump in het Witte Huis. Op de vraag of hij zijn excuses gaat aanbieden, zei Zelensky: "We moeten open en eerlijk zijn, en ik geloof niet dat wij iets hebben gedaan dat slecht is".

Trump verweet Zelensky in het Oval Office "ondankbaar en respectloos" te zijn. Trump zei dat hij "met een derde wereldoorlog en miljoenen mensenlevens speelt" door geen compromis met Rusland te zoeken.

In gesprek met Fox News zei Zelensky dat hij "de Verenigde Staten niet wil verliezen als bondgenoot". Ook liet hij weten dat het "moeilijk" zal zijn om de Russische strijdkrachten tegen te houden zonder steun van Amerika.

De ruzie tussen de twee in het Oval Office "is voor beide kanten niet goed", zei Zelensky. Op de vraag of hij er spijt van heeft, zei hij: "Ja, ik denk dat dit niet goed was". Hij zei "de president en het Amerikaanse volk te respecteren" en denkt dat de relatie hersteld kan worden.

Zelensky benadrukte dat "er niemand zo verlangt naar vrede als wij", maar zei dat Oekraïne daarvoor wel in een sterke positie moet zijn. Hij zou willen dat Trump meer aan de kant van Oekraïne staat, zei hij ook.