Zelensky noemt op NAVO-top nog hoger dodental aanvallen Rusland

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dinsdag (lokale tijd) aan de zijlijn van een NAVO-top in Washington dat 43 mensen zijn omgekomen bij Russische aanvallen op Oekraïne maandag. Eerder meldde hij op sociale media 38 doden.

"Drieënveertig mensen werden gedood door deze aanval", zei Zelensky in een toespraak voor een denktank in Washington. Daarmee refereerde hij aan Russische raketaanvallen die maandag plaatsvonden in Kyiv, Kryvyi Rih en Dnipro. In Kyiv werd een groot kinderziekenhuis beschadigd.

Het Kremlin zei dinsdag dat het ziekenhuis in Kyiv niet is getroffen door Rusland, maar door een luchtafweerraket. Het land ontkent sinds het begin van de Russische invasie in februari 2022 aanvallen uit te voeren op burgerdoelen.

Zelensky prees dinsdag de NAVO-bondgenoten voor het beloven van meer luchtverdediging om Oekraïne te helpen zichzelf te beschermen tegen Russische drone- en raketaanvallen.