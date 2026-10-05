Op 1 januari stopt de salderingsregeling, en dan krijg je voor elke kilowattuur die je teruglevert alleen nog een vergoeding van je leverancier. Lange tijd leek dat bedrag op bijna niets uit te komen. Maar zes energieleveranciers hebben hun terugleververgoeding voor 2027 onlangs verhoogd, meldt vergelijkingssite Energievergelijk. Bij sommigen gaat het om tientallen euro's per jaar extra. Of jij ervan profiteert, hangt af van je leverancier en van je contract.

Zo werkt het vanaf januari

Na 1 januari mag je teruggeleverde stroom niet meer wegstrepen tegen wat je verbruikt. Volgens Energievergelijk betaal je dan voor elke kWh die je van het net haalt het volle tarief, en krijg je voor elke kWh die je teruglevert een terugleververgoeding. Bijna elke leverancier rekent daar wel terugleverkosten per kWh tegenover. Wat overblijft, is de netto vergoeding: daar gaat het om.

In juli zag dat er nog somber uit. Energievergelijk meldde toen dat Essent netto uitkwam op een kwart cent per kWh. Voor een huishouden dat jaarlijks 2.500 kWh teruglevert, was dat zo'n 50 cent per maand.

Deze leveranciers gingen omhoog

Sinds juli zijn de netto vergoedingen in de contracten flink gestegen. De grootste sprong maakte Essent, zo blijkt uit de vergelijking van Energievergelijk. De bedragen hieronder gelden bij 2.500 kWh teruglevering per jaar:

Essent: van 0,25 naar 3,08 cent per kWh, van €6 naar €77 per jaar

van 0,25 naar 3,08 cent per kWh, van €6 naar €77 per jaar Eneco: van 2,50 naar 3,85 cent per kWh, van €63 naar €96 per jaar

van 2,50 naar 3,85 cent per kWh, van €63 naar €96 per jaar Vattenfall: van 2,07 naar 3,44 cent per kWh, van €52 naar €86 per jaar

van 2,07 naar 3,44 cent per kWh, van €52 naar €86 per jaar Powerpeers, Budget Thuis en Energiedirect: een paar tientjes per jaar meer

Met een vast contract houd je daarmee het meest over bij Eneco: €96 per jaar na aftrek van de terugleverkosten. Daarna volgen Vattenfall (€86), Essent (€77), Powerpeers (€71) en Budget Thuis (€63). Bij Energiedirect blijft €25 over. Bij OM betaal je zelfs geld toe: de terugleverkosten zijn er hoger dan de vergoeding, waardoor je netto €19 per jaar kwijt bent.

Bij Coolblue, Delta Energie, Greenchoice en Vandebron bleef de vergoeding gelijk, op 0,25 tot 0,50 cent per kWh. Daar houd je ook in 2027 hooguit €13 per jaar over.

Dezelfde panelen op hetzelfde dak: bij de ene leverancier €96 per jaar, bij de andere moet je bijbetalen.

De reden is minder vrolijk

De leveranciers zijn niet ineens gul geworden. Volgens Energievergelijk komt de stijging vooral doordat stroom sinds juli duurder is geworden. Tot 2030 moet de vergoeding wettelijk minstens de helft zijn van het kale stroomtarief, dus de prijs zonder belastingen. Bijna alle leveranciers geven precies dat minimum. Wordt stroom duurder, dan stijgt de vergoeding automatisch mee.

Dat zet de bedragen ook in perspectief. Zelfs de hoogste vergoeding bij een vast contract maakt de hogere netbeheerkosten voor 2027 niet goed, waarover we eerder schreven in "Cv-ketel of warmtepomp? Zo pakt de energierekening van 2027 voor jou uit". De extra opbrengst verzacht de klap, meer niet.

Dynamisch levert nog steeds meer op

Bij een dynamisch contract krijg je per kwartier of per uur de marktprijs voor je stroom. Energievergelijk rekende uit dat teruggeleverde stroom dit jaar tot en met 25 september gemiddeld 5,1 cent per kWh waard was. Drie aanbieders leggen daar een bonus bovenop:

Zonneplan telt 2 cent op bij de marktprijs en geeft daarover nog 10 procent extra, tot 7.500 kWh per jaar

telt 2 cent op bij de marktprijs en geeft daarover nog 10 procent extra, tot 7.500 kWh per jaar Frank Energie geeft 15 procent extra plus 1,82 cent per kWh, als je omvormer gekoppeld is zodat die stopt bij een negatieve prijs

geeft 15 procent extra plus 1,82 cent per kWh, als je omvormer gekoppeld is zodat die stopt bij een negatieve prijs NextEnergy geeft 50 procent extra op de marktprijs, tot 6.000 kWh per jaar

Met de prijzen van dit jaar kom je zo op 7,6 tot 7,8 cent per kWh. Volgens Energievergelijk levert dat ruim €100 per jaar meer op dan het beste vaste contract. Toch wordt het gat kleiner. In juli gaf het beste vaste contract volgens dezelfde site nog ongeveer €62 per jaar, en leverden dynamische contracten zo'n drie keer zoveel op per kWh.

Wat als je vaste contract nog doorloopt?

Heb je een vast contract dat tot ver in 2027 doorloopt, dan krijg je de hogere bedragen niet automatisch. Bij een vast contract mag de leverancier je terugleververgoeding tijdens de looptijd niet wijzigen, schrijft Salderingswijzer met een beroep op toezichthouder ACM. Dat beschermt je tegen een verlaging, maar het betekent ook dat je vastzit aan wat je hebt afgesproken.

Tussentijds overstappen kan, maar meestal betaal je dan een opzegvergoeding. Er is wel een uitzondering. Wijzigt je leverancier de voorwaarden van een contract dat over 1 januari doorloopt, dan mag je volgens de ACM kosteloos overstappen, als je huidige voorwaarden die wijziging toestaan.

Kijk ook niet alleen naar de vergoeding. In de vergelijking van Energievergelijk is UnitedConsumers met zonnepanelen het goedkoopst, met €122,10 per maand inclusief korting. Daar krijg je maar een halve cent per kWh voor je teruggeleverde stroom. Eneco staat tweede, met €126,34 per maand.

Wat je nu kunt doen

Zoek in je contract welke terugleververgoeding en welke terugleverkosten vanaf 1 januari voor jou gelden. Het verschil daartussen is wat je echt krijgt.

Kijk op je jaarafrekening hoeveel kWh je teruglevert. Pas dan zie je wat een paar cent per kWh voor jou betekent.

Loopt je vaste contract nog lang? Zet de opzegvergoeding naast wat je bij een andere leverancier extra zou krijgen.

Vergelijk op de totale jaarprijs, niet alleen op de vergoeding. Een lage stroomprijs kan meer schelen dan een hoge vergoeding.

Gebruik je stroom zoveel mogelijk zelf, bijvoorbeeld door de wasmachine overdag te laten draaien. Stroom die je direct verbruikt, hoef je niet in te kopen en daar betaal je ook geen terugleverkosten over, merkt Solar365 op.

Overweeg je een dynamisch contract? Houd er rekening mee dat de vergoeding meebeweegt met de markt en dat sommige bonussen alleen gelden als je omvormer gekoppeld is.

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