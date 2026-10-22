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Helsinki organiseert EK atletiek van 2030

Sport
door anp
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HELSINKI (ANP) - De Europese kampioenschappen atletiek vinden in 2030 plaats in het Finse Helsinki. Dat heeft de Europese atletiekfederatie European Athletics donderdag bekendgemaakt.
Het is na edities in 1971, 1994 en 2012 de vierde keer dat de Finse hoofdstad het Europese toernooi mag organiseren. Brussel was de andere kandidaat, maar viel af.
Het Poolse Toruń is aangewezen als gaststad voor de EK indoor van 2029. Een jaar eerder is Polen ook gastland voor de EK outdoor in Chorzów (Silezië).
Komend jaar vindt de EK indoor plaats in het Spaanse Valencia. Nederland was in 2016 voor het laatst gastland van de EK atletiek in de buitenlucht. Die vonden plaats in het Olympisch Stadion in Amsterdam.
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