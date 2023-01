Deze foto van tientallen dode soldaten in Bachmoet gaat de wereld over: ‘Er is geen ruimte meer in de hel’

De foto is bedrieglijk. Op het eerste gezicht lijkt het een dor veld, maar kijk je nog eens goed dan zie je dat de grond bezaaid is met lijken. Het zijn Russische soldaten die als kanonnenvoer zijn gebruikt.

Het was Illia Ponomarenko, verslaggever van de Kyiv Independent, die afgelopen weekend de foto op Twitter zette. De tweede foto, die hij online plaatste, laat helemaal niets meer aan de verbeelding over. Tientallen dode lichamen tonen de gruwelijkheden van de Russische oorlog.

De foto's zijn gemaakt in Bachmoet. Daar zijn al duizenden soldaten gestorven. "Er is geen ruimte meer in de hel", schrijft de journalist erbij.

Bakhmut.

There’s no more room in hell. pic.twitter.com/WLuMidGCxt — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) January 7, 2023

Op deze foto zijn alle doden omcirkeld: