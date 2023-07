Influencer maakt ‘nobel’ filmpje over strand opruimen, maar laat alle troep liggen

Een vrouw die zich laat filmen op het strand terwijl ze afval in een vuilniszak deponeert, doet alsof ze tegen de wind in loopt en allerlei dansjes doet. Dit is sowieso al een tragisch tafereeltje. Maar het wordt nog suffer, wanneer het 'nobele' duo de vuilniszakken domweg achterlaten in het zand na de opnames.

“Een Oscarwaardige performance”, schrijft TikTokker thesocialjokr die een filmpje deelde waarin het hele gebeuren van een afstandje te zien is. Een getuige van het incident schreeuwt nog richting het social media stel: “Hé, je hebt de tassen daar laten liggen. Je deed allemaal vreemde dingen met de tassen, je doet alsof je het afval opruimt. Ik heb naar je gekeken.” Maar de dames negeren de kritiek en kiezen het hazenpad.

Ondertussen laat het internet zich weer van zijn slechtste kant zien en is er een nietsontziende klopjacht geopend op de vrouwen. De Australische radiopresentatrice Deanne Carbone werd aangewezen als dader en bedreigd, maar ze lijkt er niks mee te maken te hebben.

De originele poster van het filmpje zegt geschrokken te zijn van alle haatreacties. “Het was verkeerd en iedereen heeft het recht om verontwaardigd te zijn, maar sommige reacties op de video zijn net zo losgeslagen. Mensen willen hen iets aandoen als ze erachter komen wie ze zijn. Ik geef hen het voordeel van de twijfel en bid dat ze gewoon niet beter weten wat de gevolgen van hun acties zijn”, aldus thesocialjokr.

Dit zijn de beelden die alle stof deed opwaaien: