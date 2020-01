Pikante uitlatingen schaatscoach Anema vallen verkeerd

Schaatscoach Jillert Anema van Team easyJet heeft zich bij de internationale schaatsunie ISU en de Nederlandse schaatsbond KNSB niet populair gemaakt met enkele pikante uitspraken bij Omrop Fryslân. De welbespraakte trainer, die nooit om een mening verlegen zit, liet zich onlangs nogal laatdunkend uit, onder meer over officials en over het beleid van de ISU. De twee schaatsorganisaties namen zaterdag in een gezamenlijk verklaring afstand van de uitlatingen van Anema.

"Het is eigenlijk een verschrikkelijk vak, en het wordt bepaald door mensen die ons ergens naartoe sturen omdat ze dan zelf op de één-na-hoogste verdieping van een groot flatgebouw kunnen zitten, in een hotel waar de bovenste verdieping een stripteaseclub is. Dat vinden ze mooi", zei Anema onder meer.

"De ISU en de KNSB hebben met afkeuring kennisgenomen van recente uitlatingen van trainer-coach Jillert Anema", lieten de twee instanties weten. "Zijn woorden over de hotelkeuze van officials vinden wij ongepast."