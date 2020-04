Stervoetballer Ronaldinho zit al een maand in de cel in Paraguay

Hij speelde bij Barca en bij PSG, hij veroverde de Gouden Bal, maar nu zit hij in een groepscel in Asunción. Hij kwam samen met zijn broer op een vals paspoort het land in. Vanwege Covid ligt in Paraguay de rechtspraak stil, dus zijn verblijf kan nog wel even duren.

Volgens berichten uit de gevangenis speelden Ronaldinho (40) met zijn broer tijdens het luchten tegen een moordenaar en een dief. De moordenaar en dief hebben gewonnen.

Hij reist op een vals paspoort omdat de Braziliaanse justitie zijn paspoort heeft afgenomen hangende een proces tegen Ronaldinho. Hij zou zonder vergunning een huis hebben gebouwd midden in een beschermd natuurgebied. In Paraguay zou hij betrokken zijn bij witwassen