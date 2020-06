Tennisfeestje Djokovic leidt tot corona-uitbraak onder toptennissers

Na Grigor Dimitrov, nummer 19 op de wereldranglijst, heeft nu ook Borna Coric, nummer 33 op de ATP-lijst, het coronavirus opgelopen. De twee speelden vorige week nog tegen elkaar op de Adria Tour, een toernooi georganiseerd door Novak Djokovic.

“Ik wil mijn vrienden en fans langs deze weg laten weten dat ik positief testte op Covid-19″, postte Dimitrov. “Iedereen die de jongste dagen met me in contact geweest is, kan zich best laten testen en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Het spijt me mocht ik iemand besmet hebben. Ik ben nu terug thuis (in Monaco) en herstel daar. Blijf gezond en hou het veilig.”

De kans is groot dat we dit vaker gaan zien in topsport: sporters die elkaar besmetten. Met wielrennen, waar in het peloton veel zweet en snot rond gaat, kan het bijna niet goed gaan.