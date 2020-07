Robin Söderling won op Roland Garros van Rafael Nadal. Daarna ging het mis: “Alles was beter dan in die hel te moeten leven”

Rafael Nadal verslaan op Roland Garros, het is slechts weinigen gegeven. Sterker nog, alleen Novak Djokovic deed het hem na, maar het heeft Robin Söderling (35) weinig goeds gebracht. “Ik wilde niet dood, maar belandde toch op Google met donkere gedachten.”

Vier keer achter elkaar won Rafael Nadal Roland Garros. Hij leek onverslaanbaar tot er in 2009 in de finale plots een boomlange Zweed opdook, die in de vorm van zijn leven verkeerde. Nadal kon inpakken. Het jaar erna wist Söderling opnieuw de finale te halen. Hij eindigde in 2010 als vierde op de wereldranglijst, maar de paniekaanvallen waren toen al begonnen.

“Er waren eigenlijk maar drie spelers van wie ik mócht verliezen. Van de rest moest ik winnen, anders was ik een loser”, zegt hij nu tegen Radio of Sweden. “Ik had constant angst en paniekaanvallen. Thuis in Monaco sloot ik me steeds meer af van de buitenwereld.”

In juli 2011 ging het pas echt mis. Söderling was op weg naar huis na zijn winst op David Ferrer in de finale van de Swedish Open. Hij spreekt van een bodemloze zwarte afgrond. “Ik huilde. Als ik erover nadacht om de baan op te gaan om te tennissen, raakte ik in paniek. Hoe graag ik het ook wilde, ik kon het niet meer. Zelfs niet als ze een pistool tegen mijn hoofd hadden gehouden.”

Hij werd depressief. “Het knaagde aan me van binnen” zegt Söderling. “Ik lag op bed en keek telkens in een leegte. Bij het kleinste geluid raakte ik in paniek. Als de telefoon ging, beefde ik van angst. Alles was beter dan in die hel te moeten leven. Ik wilde niet sterven, maar belandde toch op Google met donkere gedachten.”

Daarna bleef Söderling, zogezegd vanwege blessures, vier jaar aan de kant om in 2015 zijn pensioen aan te kondigen.