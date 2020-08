‘Olympische Spelen in Tokio in 2021, zonder of met corona’

De Olympische Spelen van Tokio die vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus naar volgend jaar zijn uitgesteld, gaan dan sowieso door, zegt de chef van het Japanse organisatiecomité. Toshiro Muto zegt tegen The Financial Times dat dit ook het geval zal zijn als de coronapandemie dan nog niet is bezworen.

'Ik weet niet wat de status van corona-infecties volgende zomer zal zijn", aldus Muto, "maar de kans dat het virus tot het verleden behoort, is niet erg groot". Volgens Muto is het vooral "belangrijk om de Olympische Spelen te organiseren voor mensen die met Covid-19 moeten leven".

Vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus besloten het Internationaal Olympisch Comité en gastheer Japan de voor dit jaar geplande Olympiade uit te stellen na een lange aarzeling eind maart. De Spelen zullen volgend jaar plaatsvinden van 23 juli tot 8 augustus.

Een paar dagen geleden zei Muto in een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung dat Covid-19 "geen bedreiging is die snel kan worden gedoofd of omzeild". Volgens Muto kunnen de komende Spelen als die in Tokio het komende jaar onder deze omstandigheden worden gerealiseerd, een model worden voor andere wereldwijde evenementen en sportevenementen. "Dat zou echt een erfenis zijn van Tokio 2020."