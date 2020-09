Tranen op wangen van Nouri toen hij hoorde van de transfer van Donny van de Beek

Het telefoontje van Donny van de Beek (23) dat zijn transfer van Ajax naar Manchester United definitief is, zorgde in huize Nouri voor een emotie, schrijft De Telegraaf. „Appie keek in één keer heel scherp uit zijn ogen, had tranen op zijn wangen van blijdschap en was duidelijk geraakt toen hij de stem van Donny hoorde”, zegt vader Mohammed Nouri.

Nouri en Van der Beek trokken bij de Ajax-jeugd veel met elkaar op. „Donny is als een zoon voor ons”, verduidelijkt de vader van de talentvolle Ajax-speler bij wie het noodlot toesloeg. „Bij ons thuis was iedereen heel emotioneel, blij met Donny’s schitterende transfer. Het was een speciale dag.”

“Hij is eenzelfde persoon als Appie, met eveneens een mooi karakter en ook een echte Ajax-voetballer.”