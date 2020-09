Annemiek Van Vleuten mogelijk pols gebroken bij val in Giro Rosa

De wielrensters Annemiek van Vleuten en Marianne Vos zijn donderdag in de slotfase van de zevende etappe van de Giro Rosa ten val gekomen. Van Vleuten was de leidster in de algemeen klassement, Vos had al drie etappes gewonnen. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Ze is in een plaatselijk ziekenhuis. Volgers meldden dat Van Vleuten haar pols zou hebben gebroken, maar dat is nog niet bevestigd.

Mocht haar blessure ernstig zijn, zou dat een drama zijn voor de renster van Mitchelton-Scott. Ze zou volgende week haar wereldtitel verdedigen in de WK wegrace in het Italiaanse Imola.

De rit werd gewonnen door de Belgische Lotte Koecky.