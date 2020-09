Ook Dijkhoff woedend na Tilburgs voetbalfeest: ‘Dit is hoe verpesten voor de rest eruit ziet’

Gisteravond keken ruim duizend supporters op een groot scherm in Tilburg een voetbalwedstrijd van Willem II. Mensen hielden niet voldoende afstand en de gemeente greep niet in. Tot grote woede van onder meer VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. “WTF Tricolores.”

Willem II verloor in de derde voorronde van de Europa League met 4-0 van Glasgow Rangers. De gemeente stond toe dat de supporters samenkwamen op een plein om de wedstrijd te kijken. ,,Als je het niet toestaat, loop je het risico dat supporters zich op verschillende plekken in de stad manifesteren’’, aldus burgemeester Theo Weterings tegen Omroep Brabant. ,,Door ze op een plein samen naar de wedstrijd te laten kijken, valt het allemaal beter te controleren en te handhaven. Het was een bewuste keuze.’’

Maar de aanwezigen hielden geen afstand en na de wedstrijd ontstonden relletjes. Het maakte VVD’er Klaas Dijkhoff flink kwaad. Hij haalde hard uit naar de supporters die de coronaregels aan hun laars lapten. “WTF Tricolores. Dit gaat gruwelijk mis zo. Ongelofelijk. Dit is hoe ‘verpesten voor de rest’ eruit ziet. Vreselijk eigen doelpunt in onze strijd tegen corona”, schrijft hij op Twitter.

Dit is hoe “verpesten voor de rest” er uitziet. Vreselijk eigen doelpunt in onze strijd tegen Corona. #WILran pic.twitter.com/mxpZ8c89Ze — Klaas Dijkhoff (@dijkhoff) September 24, 2020

Bij Radio 1 waarschuwt de liberaal voor een nieuwe lockdown. “Als je zoiets doet, moet je direct klaarstaan om te handhaven als mensen zich niet aan de regels houden. Ik word hier moedeloos van. We proberen tegen te houden dat het hele land in lockdown moet. De cijfers lopend gierend op en op de ic’s liggen weer meer dan honderd mensen. Op deze manier stevenen we op een nieuwe lockdown af.”

Kritiek gemeente

De gemeente zelf ligt onder vuur, omdat er niet is gehandhaafd. Er zouden 800 mensen worden toegelaten op het plein, maar toen het er 1.000 werden, greep de politie niet in. Ook leken er geen gezondheidschecks te zijn bij de ingangen, zoals was afgesproken. Maarten Brink, voorzitter van de politievakbond ACP Zeeland-West Brabant zei tegen Omroep Brabant: “Politieagenten vragen zich echt af hoe bestuurders het in hun hoofd halen een vergunning te verlenen voor dit soort ‘bijeenkomsten’. Ik heb het antwoord ook niet. Hier begrijp ik helemaal niets van. Niets. Ik hoop dat hier het laatste woord niet over gesproken is.”