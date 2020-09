BinckBank Tour gaat door, maar alleen in België

De etappekoers BinckBank Tour gaat door, maar niet op Nederlands grondgebied. Dat meldt de organisatie nadat de de burgemeesters van de drie Nederlandse gemeenten Sittard-Geleen, Terneuzen en Vlissingen een streep hadden gezet door de wielerwedstrijd in Nederland. Dat betekent dat er voor de wielrenners woensdag in plaats van de tijdrit een rustdag is.

De organisatie van de etappekoers, die normaal door België en Nederland gaat, is op zoek naar alternatieven voor de ritten van donderdag en vrijdag. "Woensdag wordt een rustdag en voor donderdag gaan we voor de start een alternatief in België bedenken", zegt Gert Van Goolen van organisator Golazo. De start van de etappe van donderdag stond gepland in Philippine, in de gemeente Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen, de aankomst ligt in Vlaanderen.

De etappe van vrijdag zou grotendeels over Nederlands grondgebied gaan met finish in Sittard-Geleen. Voor die dag kijkt de organisatie naar een alternatief. "We proberen op die dag een tijdrit in te plannen", zegt Van Goolen. "Wij vinden dat het toch goed zou zijn om in het rittenschema een tijdrit te hebben." De etappe van zaterdag wordt helemaal in België verreden en gaat zeker door, verzekert Van Goolen.

De burgemeesters van de Nederlandse gemeenten namen dinsdagavond het besluit om de ritten in Nederland te schrappen naar aanleiding van de aangepaste landelijke maatregelen vanwege het coronavirus, die op maandag 28 september zijn aangekondigd. Deze maatregelen zijn bekrachtigd in de nieuwe noodverordeningen van zowel Veiligheidsregio Zuid-Limburg als Veiligheidsregio Zeeland. Volgens de burgemeesters is het niet mogelijk om aan de aangescherpte maatregelen te voldoen. In de noodverordening staat dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden.

De organisatie laat weten zeer teleurgesteld te zijn dat dit besluit is genomen, zeker gezien het late tijdstip. "Wielerwedstrijden worden vooral beleefd aan de start en de aankomst en die zijn in deze BinckBank Tour publieksvrij gemaakt. We zijn ervan overtuigd dat we een veilige en verantwoorde oplossing gevonden hebben om een goede BinckBank Tour te organiseren, maar helaas heeft dat geen gehoor gevonden."