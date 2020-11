Toptennisser Zverev zou ex-vriendin zwaar hebben mishandeld: “Ik was bang dat hij me zou vermoorden”

Volgens ex-vriendin Olya Sharypova heeft toptennisser Alexander Zverev haar ernstig mishandeld. De mondiale nummer 7 zou Olya met haar hoofd tegen de muur hebben geslagen en een kussen op haar gezicht hebben gedrukt. “Ik was bang dat hij me zou vermoorden.”

De Russische doet voor het eerst haar verhaal bij ‘Racquet’. “We hadden ruzie en ik wilde weggaan. Ik stond in de hal toen hij mijn hoofd tegen de muur sloeg. Meteen daarna werd hij bang en begon hij te liegen. Hij zei dat ik hem eerst had geslagen en dat hij niets misdaan had,” vertelt ze.

De 23-jarige Duitser was niet alleen gewelddadig, ook verbaal mishandelde hij haar. “‘Je bent een ‘nobody’, zei Sascha tegen mij. ‘Je hebt nog niets bereikt in je leven. Ik daarentegen ben succesvol en verdien geld.’”

Een week voor de US Open vorig jaar ging het echt mis. “We verbleven in een hotel in New York en hadden een ‘scary fight’. Een grote ruzie. Hij duwde me op het bed, nam een kussen en drukte het op mijn hoofd. Ik kon niet ademen. Gelukkig kon ik mezelf bevrijden en weglopen.”

Toen ze voor een toernooi in het Zwitserse Genève waren, kreeg ze opnieuw klappen. Ze wist dat hij haar nooit zou laten gaan en wilde niet meer verder leven. Daarom nam ze de insulinespuit van Sverev, die aan diabetes lijdt. “Ik nam de insuline, want ik wist dat een gezond persoon kan sterven bij een overdosis. Ik was niet bang. Ik wilde gewoon ‘weg gaan’, omdat ik het niet meer aan kon.” Uiteindelijk werd ze gered. Zverev ontkent alle aantijgingen. “Ik heb geen idee waarom Olya deze beschuldigingen naar buiten brengt,” zei hij vorige week op Instagram.