‘Snelle vaccinatie voor paar duizend A-sporters verdedigbaar’

De kans dat de gemiddelde Nederlandse topsporter in aanmerking komt voor vaccinatie tegen het coronavirus vóór de Olympische Spelen zijn begonnen is vooralsnog niet zo groot. "Misschien moeten we overwegen die paar duizend A-sporters die we hebben ook een voorkeursbehandeling te geven, net als de ouderen en het zorgpersoneel. Ik denk dat dit maatschappelijk verdedigbaar is", zegt Huub Stammes, voorzitter van de Nederlandse Judobond.

"Dat is goed uit te leggen", aldus Stammes. "Het gaat om een relatief kleine groep. Daarom heeft het geen grote impact op de vaccinatie van risicogroepen. En we willen de komende zomer allemaal graag genieten van topsport. Als sport staan we op dit moment in heel nauw contact met het ministerie over wat wel en niet mogelijk is en ik denk dat we ons tot nu toe heel fatsoenlijk hebben opgesteld en zeker geen uitzonderlijke dingen proberen af te dwingen."

Als contactsport bij uitstek is judo mogelijk extra ontvankelijk voor onderlinge besmettingen en veel toptoernooien zijn er sinds maart niet meer geweest. De voorbereiding op de Olympische Spelen is daarmee al in het geding. "Onze judoka's hebben competitie nodig", zegt Stammes. "Maar de meeste zorgen maak ik me over de fitheid van de bevolking. Mensen zijn in tijden van corona veel minder gaan bewegen. Dat hebben rapporten uitgewezen. Dat is niet goed."

Kleine groep

Algemeen directeur Theo Fledderus van de hippische bond KNHS, eerder onder meer actief als directeur van NOC*NSF en de judobond, sluit zich aan bij de woorden van Stammes. "We praten over een heel kleine groep die straks nog naar Tokio gaat. Als je die vaccineert heeft dat amper invloed op andere programma's. In Tokio is men er heel scherp op, op een inenting of een negatieve test. Dat laatste moet dan om de vijf dagen worden herhaald. Dus ja, ik ben wel voorstander van vervroegde vaccinatie voor deze atleten."

"In het judo speelt het misschien nog meer", aldus Fledderus. "Dat is een contactsport bij uitstek. Aan de andere kant begrijp ik dat de overheid geen uitzondering op uitzondering kan maken. Maar dit is toch een bijzondere groep. De topsport kan niet in een 'bubbel' blijven zitten. Geef die groep de ruimte, zou ik zeggen. Het zit niemand in de weg. Er zijn verschillende soorten vaccins, niet allemaal zijn ze geschikt voor de risicogroepen. Er is daarom vermoedelijk wel wat ruimte."

NOC*NSF

Fledderus heeft inmiddels ook begrepen dat IOC-voorzitter Thomas Bach een beroep gaat doen op de landen om de olympische sporters te vaccineren.

NOC*NSF gaat echter geen verzoek indienen bij het ministerie voor een voorkeursbehandeling van topsporters, wat de vaccinatie betreft. "Wij vinden niet dat we op dezelfde manier moeten worden ingeschaald als mensen in verzorgingstehuizen of mensen met onderliggend lijden", zegt Geert Slot namens de sportkoepel. "De sporters moeten er zelf alles aan doen om gezond te blijven. Als straks ergens onderweg het vaccin in voldoende mate aanwezig is doen we uiteraard graag mee."

Het advies van NOC*NSF aan de atleten is duidelijk. Slot: "Wij zeggen tegen onze atleten, laat je vaccineren, uiteraard in overleg met je eigen medische begeleiding."