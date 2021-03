Zlatan in tranen: ‘Ben ook een mens, al ben ik Superman’

“Ik heb gehoord dat we volgens sommigen EK-favorieten zijn. Dus daar heb ik de lat gelegd. Nu ik naar het EK kom, winnen we het EK. Er zit niets anders in mijn hoofd”, zegt Zlatan.

Zlatan is terug in Zweden. Ouder geworden, maar nog altijd Zlatan. Vorige week kondigde Zlatan Ibrahimovic aan dat hij zich na vijf jaar weer beschikbaar stelde voor het Zweedse nationale elftal.

De Zweedse voetballer en zijn partner Helena Seger hebben twee zonen: Maximilian (14) en Vincent (13). Zijn gezin is niet bij hem in Italië komen wonen, maar hebben een plekje gevonden in Zweden. Vanwege de terugkeer in de Zweedse ploeg reisde Zlatan af naar zijn thuisland, ging op bezoek bij zijn vrouw en kinderen en moest daarna aansluiten bij het trainingskamp.”Het is niet makkelijk, want ik zal wat minder vaak bij mijn gezin zijn”, aldus Ibrahimovic. “Het is lastig om ze elke keer achter te laten. Ik ben ook maar een mens…ook al ben ik Superman.”