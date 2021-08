Hassan schrok wel even na val maar voelt zich goed voor finale

Sifan Hassan denkt niet dat haar valpartij in de serie van de 1500 meter van invloed zal zijn op haar prestatie in de finale van de 5000 meter. De favoriete kwam in de laatste ronde ten val en moest zich op de laatste 400 meter flink inspannen om uitschakeling te voorkomen. "Ik schrok wel even, maar ik dacht meteen: ik kan niet stoppen", zei de 28-jarige Hassan. "Verder voel ik me goed en ik denk niet dat het invloed heeft op de voorbereiding voor de finale van de 5000 meter." Hassan struikelde bij het ingaan van de laatste ronde over Edinah Jebitok uit Kenia. Ze stond snel op, zette de achtervolging in en moest zeker een gat van 40 meter overbruggen naar de koplopers. Na een indrukwekkende versnelling kwam ze alsnog als eerste over de finish. De laatste ronde kostte echter de nodige kracht. Kort na haar race gaf Hassan met een hoofdknik al aan dat ze fysiek in orde is. De finale van de 5000 meter is maandag om 14.40 uur Nederlandse tijd.