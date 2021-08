Unieke gouden turnmedaille voor België: “Met haar focus maakte Nina het verschil”

Ze lijkt zomaar een meisje uit zomaar een Belgisch dorpje, maar Nina Derwael deed gisteren iets heel bijzonders: ze behaalde het eerste turngoud ooit voor haar land op de Olympische Spelen. Wat haar onderscheidt van de rest? “Nina kan zich enorm goed van de buitenwereld afsluiten."

De Belgische turnde geen perfecte oefening op de brug met ongelijke leggers, maar hij was goed genoeg voor de gouden plak. Vooraf was ze al favoriet samen met Sunisa Lee, die voor de VS al het goud pakte op de meerkamp. Waarom Derwael de Amerikaanse wist te verslaan? “De rust bewaren, is cruciaal," zegt oud-profturnster Aagje Vanwalleghem tegen HLN. "Je kan op training een uitstekende oefening afwerken, maar tijdens een wedstrijd bezwijken onder de stress. Nina kan zich enorm goed focussen en afsluiten van de buitenwereld. Dat kon Sunisa Lee niet, en dat maakte het verschil.”

Maar de 21-jarige topturnster uit Velm in Belgisch Limburg heeft meer kwaliteiten, buiten haar spectaculaire talent. Zo ging ze al van jongs af aan haar eigen weg, nam ze uit eigen initiatief haar intrek in een internaat en liet ze jarenlang alles voor de sport. Haar wil om te winnen was gigantisch. Bovendien durfde ze de Vlaamse schroom van zich af te gooien en geloofde ze in haar droom. Turnspecialiste Valerie Hardie: “Denk groots en laat dat Vlaamse minderwaardigheidscomplex vallen. Nina Derwael eigende zich die Franse zienswijze snel toe.”

Het bracht haar allemaal naar deze gouden oefening (vanaf 4.22 minuten):