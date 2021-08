Dafne was sneller geweest met een korte pony

Sinds wielrenners testen in de windtunnel rijden ze sneller. Dankzij de windtunnel werden bijzonder helmen ontwikkeld en in een tijdrit rijden veel renners met een platte drinkbus. Allemaal om minder weerstand te hebben in de lucht.

Atleten doen daar blijkbaar niet aan. Zeker bij de dames vallen de uitbundige kapsel op. Zou het helpen als ze de lessen van de windtunnel serieus zouden nemen? Professor aerodynamica Bert Blocken (TU Eindhoven, KUL) is expert in de winst die sporters kunnen boeken door rekening te houden met de aeronynamica. Professor Blocken werkte met onder meer met Wout van Aert in de windtunnel naar de ideale positie op de fiets en begeleidde Eliud Kipchoge toen die onder de magische grens van twee uur dook in de marathon. Hij snapt niet zoveel van die uitbundige kapsel. Hij bestudeerde Dafne Schippers.

"We simuleerden haar lange paardenstaart met een pruik in de windtunnel en stelden vast dat de pruik tot zes procent meer luchtweerstand gaf dan een badmuts. Dat komt op een sprint van 100 meter neer op twee honderdsten van een seconde. Dat kan het verschil zijn tussen zilver en goud,” vertelt hij in het Nieuwsblad. Een kaalgeschoren (geolied) hoofd is nog aerodynamischer dan een badmuts, en zou volgens professor Blocken voor een nog grotere tijdswinst zorgen.

Maar er is meer: in het verspringen is de impact van haartooi volgens professor Blockens berekeningen beslissend. In het verspringen strandde de Amerikaanse verspringster Tara Davis met haar wel lange vlechten dinsdag op een zesde plek. “Ik rekende het voor jullie uit: als zij een badmuts had opgezet of haar haren kort had geschoren, had ze dertig centimeter verder kunnen springen.” Daarmee zou Davis in plaats van een zesde plek, met een gigantische marge goud behaald hebben. Zelfs de negende had met dertig centimeter extra goud gepakt. “Na je afstoot gelden enkel nog maar aerodynamica en zwaartekracht. Dus ja, het verschil tussen lange vlechten en een kortgeschoren coupe kan in het verspringen het verschil zijn tussen een tiende plek of goud”, zegt professor Blocken.