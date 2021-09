Corinna Schumacher vertelt eindelijk over de fatale ski-crash die bijna niet gebeurde

Op 29 december 2013 verongelukte Michael Schumacher. Niet op een circuit, maar op een skipiste. Sindsdien is er lichamelijk en geestelijk niet veel van hem over. Zijn vrouw Corinna heeft nooit veel willen zeggen over het ongeluk. Maar voor een Netflix-documentaire die 15 september in première gaat maakte ze een uitzondering.

Ze vertelt dat haar man altijd leefde als een monnik, maar met zijn F1-pensioen in zicht meer risico's nam. Hij maakte soms wel 24 parachutesprongen op een dag. Maar bang was ze niet. 'Ik was er zeker van dat beschermengelen over hem waakten. Het kwam nooit bij me op dat hem iets zou kunnen overkomen".

Het lot van Michael Schumacher, nu 52, had heel anders kunnen zijn. “Kort voor het ongeval in Méribel vertelde hij me: 'De sneeuw is niet ideaal. We zouden naar Dubai kunnen gaan om te skydiven”, herinnert Corinna Schumacher zich. Ze gaan helaas niet. En ja: de sneeuw was niet ideaal. In tranen vervolgt Corinna Schumacher: “Ik heb God nooit de schuld gegeven van wat er is gebeurd. Het was gewoon pech, want het kan iedereen overkomen."

"Natuurlijk mis ik hem elke dag", legt ze uit. 'Ik ben niet de enige die hem mist. De kinderen, het gezin, zijn vader, iedereen om hem heen. Iedereen mist Michael. Maar Michaël is er. Hij is anders, maar hij is er. En dat geeft ons kracht, denk ik. We zijn samen, we wonen samen thuis. Hij is in behandeling. We doen er alles aan om zijn conditie te verbeteren, ervoor te zorgen dat hij zich op zijn gemak voelt en om hem onze familie, onze band te laten voelen. Wat er ook gebeurt, ik zal doen wat ik kan. We zullen het allemaal doen. Als gezin proberen we door te gaan zoals Michael had gewild. Life goes on […] Ik vind het heel belangrijk dat hij zoveel mogelijk van privacy heeft. Michael heeft ons altijd beschermd, en nu beschermen we Michael."