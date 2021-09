Formule 1 een geplaceerd evenement? Woede op Twitter

Demissionair premier Rutte zei het bij de laatste persconferentie. En daarna nog een aantal keer: alle festivals werden afgelast, maar de Formule 1 in Zandvoort - inclusief camping - mocht doorgaan omdat het een 'geplaceerd evenement' betrof.

Vanmiddag doken beelden op van mensenmassa's die allesbehalve op een stoel zaten. Minister Hugo de Jonge wist zich van de prins geen kwaad na afloop van de ministerraad: "Ja, ik heb de beelden gezien. En dan zeggen mensen natuurlijk 'dat kan echt niet'. Ik zie wel dat de praktijk schuurt met wat de regels zijn, maar nee, er wordt niet met twee maten gemeten. De regels zijn voor alle sectoren gelijk."

Het is géén festival!!! Het is geplaceerd! Mensen blijven op hun plek zitten bij een geplaceerd evenement! 70.000 mensen kan want het is geplaceerd! Ge. Pla. Ceerd. 🙂



