Woede om ongevaccineerde Djokovic die toch naar Australian Open mag

Australiërs hebben boos gereageerd op het nieuws dat de ongevaccineerde tennisser Novak Djokovic mee mag doen aan de Australian Open. Normaal gesproken mogen alleen gevaccineerde mensen het land in.

De Australian Open begint op 17 januari. Volgens de baas van de organisatie Craig Tiley hebben 26 spelers een medische vrijstelling aangevraagd vanwege het coronavaccin. Bij een handjevol is die toegekend, aldus Tiley. "We hebben het extra moeilijk gemaakt om een aanvraag te doen om er zeker van te zijn dat het eerlijk verloopt en medische experts onafhankelijk kunnen oordelen," zei hij bij Channel 9.

De aanvragen werden gehonoreerd als tennissers bijvoorbeeld een hartontsteking hadden of een andere acute ziekte. Het is mogelijk dat Djokovic onlangs positief testte op het virus waardoor hij ook vrijgesteld zou kunnen worden voor vaccinatie. Volgens de organisatie heeft de toptennisser geen speciale behandeling gekregen, maar Australiërs twijfelen daaraan.

Schandalige boodschap

Zo twitterde arts Stephen Parnis: "Het kan me niet schelen hoe goed hij kan tennissen, als hij weigert zich te laten vaccineren, moet hij het land niet in mogen. Als dit waar is, dan is dat een schandalige boodschap aan de miljoenen mensen die proberen het risico op Covid-19 te verminderen voor zichzelf en voor anderen."

Ook bij andere spelers deed de beslissing om Djokovic toe te laten de wenkbrauwen fronzen. "Ik denk dat als ik ongevaccineerd was geweest, ik geen toegang had gekregen. Maar fijn voor hem dat hij mag komen," zei de Britse tennisser Jamie Murray.

Ook de Australische premier Scott Morrison heeft gereageerd op de ophef. Hij vindt dat Djokovic bewijs moet tonen bij aankomst in Australië. "Als dat bewijs onvoldoende is, wordt hij behandeld als ieder ander en gaat hij op het eerste vliegtuig naar huis. Er zouden geen speciale regels moeten zijn voor Novak Djokovic. Totaal niet."