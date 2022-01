Kromowidjojo stopt per direct met zwemmen

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft haar loopbaan per direct beëindigd. Dat meldt de zwembond KNZB. De 31-jarige Kromowidjojo werd drie keer olympisch kampioen.

"Mijn carrière als topsporter is helemaal af. Zwemmen zal mijn passie blijven, maar nu niet meer op professioneel niveau", aldus Kromowidjojo. "Ik heb altijd geweten dat er meer is dan topsport en dat het een onderdeel is van een groter geheel. Dankzij alle jaren topsport weet ik dat je tot veel meer in staat bent dan je zelf denkt, onder andere door je juiste gedachten te hebben. Ik ben ervan overtuigd dat deze ervaringen mij nu ook gaan helpen met mijn volgende uitdaging om anderen te inspireren."

Kromowidjojo werd in 2008 in Beijing voor het eerst olympisch kampioen. Ze pakte toen op jonge leeftijd goud op de 4x100 meter vrije slag, met Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk en Inge Dekker. Vier jaar later beleefde 'Kromo' haar hoogtepunt op de Spelen van Londen. Ze won er de 50 meter vrije slag en de 100 meter vrije slag. Tevens pakte ze een zilveren medaille op de 4x100 meter vrij. Ze werd in 2012 Sportvrouw van het Jaar, net als een jaar eerder.

Kromowidjojo werd ook drie keer wereldkampioen op de langebaan, ze veroverde liefst veertien keer goud op de WK kortebaan. Ze is nog altijd wereldrecordhoudster op de 50 meter vrije slag kortebaan (22,93) en een van de estafettezwemsters van de wereldrecords kortebaan 4x50 meter, 4x100 meter en 4x200 meter vrije slag.

Eerder beëindigde haar partner Ferry Weertman al zijn loopbaan. Kromowidjojo liet haar toekomst nog open, maar heeft nu besloten niet door te gaan tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Ambassadeurschap

"Ik wil de wereld een beetje mooier maken, een bijdrage leveren aan een betere wereld", aldus de drievoudig olympisch kampioene, die zich blijft inzetten voor UNICEF, de kinderrechtenorganisatie waar ze al jaren ambassadrice van is. "En verder heb ik ook nog de ambitie om mensen te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Het lijkt mij heel leuk om mensen en teams te coachen, maar dan niet aan de badrand."

In de loop der jaren werkte Kromowidjojo samen met de trainers Jeanet Mulder, Jacco Verhaeren, Marcel Wouda en Patrick Pearson. "Elke meter zwom zij met veel toewijding en focus", aldus Pearson. "Ze gebruikte de kennis, kunde en haar eigen ervaringen om vijftien jaar lang de absolute top te bereiken en daar te blijven. Ik heb genoten van het plezier wat zij daarbij had. Ranomi bracht met haar sportprestaties en optimisme heel zwemmend en sportminded Nederland in vervoering. Het was een eer om met haar samen te mogen werken."