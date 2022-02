Schulting: blij met zilver, maar het voelt als goud verliezen

De zilveren medaille op de 500 meter bij de Olympische Spelen in Beijing voelde voor shorttrackster Suzanne Schulting als het verliezen van goud. "Ik was er zo dichtbij. Ik ben wel blij hoor met het zilver en het was een fantastische rit, maar ik kan mezelf wat verwijten en voor mijn gevoel heb ik het goud verloren", zei Schulting bij de NOS.

De 24-jarige Schulting nam in de finale na de start meteen de koppositie in en leek deze niet meer af te staan. Toch liet ze zich nog verrassen door de Italiaanse Arianna Fontana. "Je weet dat ze loert en ze is eerder bij mij zo binnendoor gegaan, vandaar dat het zo stom was dat ik het liet gebeuren. Maar ik ben toch tevreden met een zilveren medaille op de 500 meter. Dat is niet mijn beste afstand."