Nederlandse mannen denken dat ze goed kunnen skiën. Ten onrechte.

Nederlandse skiërs lijden massaal aan flinke zelfoverschatting. Vooral mannen die net geen beginner meer zijn, dénken dat ze goed kunnen skiën. Juist zij zijn de brekebeentjes.

Dat blijkt volgens het AD uit een wetenschappelijk onderzoek naar skiongelukken dat alarmcentrale Eurocross en het Leids Universitair Medisch Centrum. ,,Het profiel van de skiër die het meest risico loopt is een man van gemiddelde leeftijd, die net geen beginner meer is”, zeggen Eurocross-arts Floriana Luppino en Kees Bartlema, traumachirurg bij het LUMC tegen het AD. Bartlema: ,,Een mogelijke verklaring hiervoor is dat wanneer je net geen beginner meer bent, maar ook nog niet heel ervaren, je risico’s neemt die niet bij je niveau passen. Dit in combinatie met het feit dat je nog niet zo goed kunt anticiperen op een val als een ervaren skiër, maakt dat je een verhoogd risico loopt.”

De zelfoverschatting kwam als belangrijke risicofactor naar voren toen in 2020 - een paar weken voordat corona losbarstte - veldonderzoek werd verricht op de piste in het Oostenrijkse Flachau. Vierentachtig Nederlandse skiërs werden daar bevraagd naar hun vaardigheden en gevraagd om vervolgens naar beneden te skiën langs plekken waar skileraren de skivaardigheid ook een cijfer gaven.

80 procent van de skiërs schat zijn skiniveau hoger in dan het is. Bij mannen ligt dat hoger dan bij vrouwen, 90 procent versus 64 procent. De skiër die het meeste risico loopt is een man die net geen beginner meer is, blijkt uit het onderzoek in Flachau.