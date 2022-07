Tim van Rijthoven behoort bijna tot de beste honderd tennissers ter wereld. De 25-jarige Nederlander steeg op de wereldranglijst twee plekken en neemt nu plek 101 in. Van Rijthoven verloor vorige week in Newport in de eerste ronde van de Amerikaan Mitchell Krueger.

Botic van de Zandschulp is op de 25e plek de hoogst geklasseerde Nederlander, gevolgd door Tallon Griekspoor op positie 47. Van de Zandschulp stond een week eerder nog 24e.

Bij de vrouwen klom Arantxa Rus een plek. Ze staat nu 74ste.