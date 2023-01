Brit rent vandaag zijn 365ste marathon van het jaar voor het goede doel

De Britse Gary McKee heeft dit jaar elke dag een marathon gerend en vandaag loopt hij zijn laatste. De man heeft zichzelf ten doel gesteld om 1 miljoen pond op te halen voor een hospice in de buurt van zijn woonplaats in West Cumbria en een stichting ten behoeve van kankerslachtoffers.

De vader van drie kinderen werkt fulltime op een kerncentrale en doet zijn dagelijkse 42,195 kilometer runs vaak voor zijn dienst begint. Hij post zijn routes enkele dagen vooruit, zodat andere mensen hem kunnen vergezellen onderweg. McKee heeft onderweg meer dan twintig paar renschoenen versleten.

Als hij vandaag klaar is met zijn Three Six Five Challenge, heeft hij 15.401 kilometer erop zitten. Dat is verder dan van Amsterdam naar Sydney met het vliegtuig, en te vergelijken met 42,5 keer heen én weer van Amsterdam naar Groningen.

Tot nu toe hebben 18.894 mensen in totaal al 730.000 pond (ongeveer 823.000 euro) opgehaald voor MacMillan Cancer Support en Hospice at Home West Cumbria. Het wordt dus nog spannend of de 1 miljoen pond (ongeveer 1,13 miljoen euro) gehaald wordt.