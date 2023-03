‘Topwielrenner Wout van Aert bijna doodgereden door betonmixer op Nederlandse weg’

De Belgische oud-prof en wieleranalist Jan Bakelants (37) vertelt in de podcast Wielerclub Wattage dat Wout van Aert enkele dagen geleden aan de dood is ontsnapt. Een betonmixer probeerde hem in Nederland van de weg te rijden tijdens een training met Daan Soete en Bakelants zelf.

“Wout moest een intervaltraining doen, maar het fietspad op die weg was niet geschikt voor snelheden van 40 tot 45 kilometer per uur, dus reden we op de weg. Uit eigen ervaring weet ik dat de gemiddelde Nederlander het recht nog weleens in eigen handen neemt als ze zien dat een fietser niet op het fietspad rijdt”, legt Bakelants uit.

“Na vijf minuten fietsen op de weg hoorde ik plots het getoeter van een betonmixer, die ons tegelijkertijd inhaalde. Zoals het een echte wegpiraat betaamt, deed de bestuurder van de betonmixer de deur dicht terwijl hij aan het toeteren was.” Hij sneed Van Aert dus af, terwijl hij naast Soete op de rijbaan reed.

“Wout kon niet anders dan Daan de kant inrijden. De actie van de betonmixer was echt disproportioneel. Ook al vind je als betonmixer dat je meer het recht hebt om op de betonnen weg te rijden dan een fietser, waarvoor er een slecht aangelegd fietspad was. Wout was bijna dood. Hij lag letterlijk bijna onder de betonmixer, het was echt schrijnend”, vertelt de oud-renner.

Van Aert won eerder deze maand de E3 Classic door Mathieu van der Poel te kloppen. De Belg is komende zondag één van de grote favorieten in het wielermonument de Ronde van Vlaanderen.

Kijk hier het verhaal van Bakelants terug op YouTube: