Indrukwekkend push-uprecord: Australiër drukt zich 3206 keer op in een uur tijd

Lucas Helmke (33) uit Brisbane, Australië, is de nieuwe wereldrecordhouder opdrukken. Het lukte de accountant om liefst 3206 perfecte push-ups te noteren binnen zestig minuten en daarmee komt hij in het Guinness Book of Records.

Normale stervelingen zijn na 20 tot 50 keer opdrukken toch wel aardig uitgeteld. De spierbundels en strategie van Helmke lijken echter van een andere planeet. Hij verdeelde het fitnessuur in blokjes van 30 seconden, waarin hij gemiddeld 26,7 push-ups deed. Tussendoor nam hij kort pauze om de verzuring weg te laten trekken.

Het record wordt regelmatig aangevallen; de Australiër verbeterde het aantal push-ups met 24 en drukte zo zijn landgenoot Daniel Scali uit de boeken. Ook in Amerika staan mensen in de rij om een gooi te doen naar de verschillende push-uprecords.

De Australiër werd tijdens zijn recordpoging streng op de vingers gekeken door de jury. Alleen een perfect uitgevoerde push-up, met het lichaam recht en een ellebooghoek van ten minste 90 graden, telt mee voor het eindcijfer. Uiteindelijk werden slechts 34 van zijn push-ups weggestreept vanwege technische fouten.

Helmke trainde meer dan drie jaar om tot dit hoogstandje te komen. Hij heeft de smaak van het records halen, flink te pakken en spreekt de wens uit om ieder jaar minstens één record te laten sneuvelen. “Dit is het eerste record. Hopelijk gaan er nog vele push-uprecords volgen”, zegt Helmke. “Daarna ga ik door met het breken van andere fitnessrecords.”