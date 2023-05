Belgische topvoetballer deelt vreselijke bedreigingen na winst in topper: “Deze week is je dochter vermist”

Politici, virologen, meteorologen, columnisten, sporters, trainers en het bestuur... iedereen die een mening heeft of zelfs maar wijst op de feiten krijgt een scheldkanonnade en (doods)bedreigingen naar z'n hoofd toe geslingerd. We mogen dit niet normaal gaan vinden.

Zo ook Royal Antwerp FC-verdediger Toby Alderweireld. Na winst in de topper tegen Racing Genk vonden idioten het nodig om hem en zijn familie ernstig te bedreigen. De 127-voudig international en oud-Ajacied deelt de misselijkmakende bedreigingen op zijn Instagram-account.

“Aan alles zijn grenzen. Ik kan best wel wat verdragen, maar mijn familie bedreigen gaat er ver over. Ik begrijp niet waarom je dit schrijft en wat je hiermee wilt bereiken”, schrijft hij in reactie op de volgende vier berichten van anonieme toetsenbordheld josep.h2803:

“Deze week is u dochter vermist.”

“Winne zonder scheids aan u kant kunt ge niet he kanker dikzak.”

“Ge hebt hele WK van rode duivels verneukt omdat ge zo kk traag en shit zijt kk hoerezoon.”

“Inshallah u familie sterft.”